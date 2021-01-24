24 Ocak 2021 Pazar 13:23 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 13:23

Sadakatsiz 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 15. bölüm fragmanında; Ali, Derin ile birlikte kendi evine giderek eşyalarını toplamaya geldiğini söylüyor. Asya büyük bir yıkıma uğrarken, Derin için büyük bir zevke dönüşen bu olay sayesinde Ali, artık babasına taşınıyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İnşaattan düşen kişi belli oldu mu? İşte Sadakatsiz 15. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

SADAKATSİZ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SADAKATSİZ 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz son bölümde Asya, oğlu Ali'nin arkadaşlarından birşeyler çaldığını öğrenmiş ve şok olmuştu.

Sadakatsiz 15. bölüm fragmanında; Asya ve Volkan, okula durumu çözmeye gidiyor.

Oğlunun okulda hırsızlık yaptığını öğrenen Asya, tüm çalınan ürünleri bir kutuya koyarak okul müdürüne götürüyor. Bu durum Ali'nin arkadaşları tarafından alay konusu oluyor.

Ali ise annesine bunu yaptığı için kızıp, artık babasının yanında yaşayacağını söyleyince Asya ne yapacağını bilemiyor.

Annesinin eşyaları okula getirdiğini öğrenen Ali, arkadaşlarının "hırsız" ithamına katlanamayıp çok sinirlenerek artık annesiyle yaşamak istemediğini söylüyor. Aldığı cevapla büyük bir yıkım yaşayan Asya, evde otururken oğlu ve Derin'in eve gelip eşyalarını toplamak istemesiyle ikinci kez şoke oluyor.

İNŞAATTAN DÜŞEN VOLKAN MI, SELÇUK MU?

Asya ve Nil'in oyununu öğrenen Selçuk, Nil'in peşine düşmüş, Nil'i ondan kaçırmaya çalışan Asya ve Volkan da beklenmedik bir durumun içine girmişti. Nil'i takip eden Volkan ve Selçuk, onu bir inşaatın içinde bulduğunda çıkan arbedede aşağı biri düşmüştü. Sadakatsiz 15. bölüm fragmanında Volkan'ın Ali'nin okula gittiğinin görülmesiyle aşağı düşen kişinin Selçuk olduğu ortaya çıkıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali'nin arkadaşı Selen'in annesi Asya'ya oğlunun arkadaşlarının eşyasını aldığını söylüyor. Ali hakkında söylenenler Asya'yı şoke ediyor!

Derin, annesinden kayıp bilekliğinin Asya'nın kolunda olduğunu öğreniyor ve dikkatini Ali'nin üzerine yoğunlaştırıyor. Ali'ye "Bugün kaybolan bilekliğimi annenin bileğinde gördüm" diyor.

Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, Derin'den destek bulur.

BAHAR, MERT'İ KAPININ ÖNÜNE KOYDU!

İhaneti ortaya çıkan Mert, yolun sonuna geliyor. Bahar, artık onun değişmeyeceğini düşünüyor ve ayrılık kararı alıyor. Mert'in eşyalarını toplayıp onu eve çağıran Bahar, onun için tatsız bir sürpriz hazırlıyor. Mert'in tüm eşyalarını kapının önüne koyan Bahar, restini çekiyor. Neye uğradığını şaşıran Mert ise ona bunu yaşatan Volkan'a bir kez daha bileniyor.