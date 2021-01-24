24 Ocak 2021 Pazar 23:50 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 23:50

Arıza 19. bölümü ile Pazar akşamı Show Tv'de yayınlandı. Bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşın ele alındığı Arıza 19. bölüme; Ali Rıza için telaşlanan Halide'nin korku dolu anları damga vurdu. Burak, olanlar yüzünden abisi Murat'tan hesap soruyor. Öte yandan Ali Rıza ve Halide'nin bulunduğu araca saldırı düzenlenir. Arıza 19. bölüm full izlemek için haberimizdeki linkie tıklamanız yeterli. İşte Arıza son bölümde yaşananlar.

ARIZA 19. BÖLÜM İZLE

Arıza 19. yeni bölümde; Haşmet, Fuat’ı karşısına alır ve geçmişteki acımasız ihanetinin hesabını sormaya başlar, fakat Fuat kolay çözülecek gibi değildir.

Babasına ulaşmak için her şeyi yapmaya razı olan Burak, karşısında ailenin başındaki isim olan Murat’ı bulur.

Murat anlaşmayı bozmak istemediği için kardeşiyle karşı karşıya gelmeyi göze almıştır.

Muzaffer’in ise Ali Rıza’dan bir isteği vardır ve eğer bu isteğini yerine getirmezse onu en kıymetlisi üzerinden tehdit etmiştir.

Muzaffer’in elinde Halide’yi ve Haşmet’i ele verecek büyük bir kozu vardır. Ali Rıza sevdiklerine zarar gelmemesi için bedelini ödemek pahasına bir plan yapar.

Arıza yeni bölümüyle Pazar akşamı 20.00'de Show TV'de!

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.