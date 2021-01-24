24 Ocak 2021 Pazar 10:53 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 10:53

Sen Çal Kapımı 28. bölüm izleyenleriyle buluştu. Sen Çal Kapımı 28. Bölüme Düğün öncesi yaşananlar damga vurdu. Serkan ve arkadaşları bekarlığa veda gecesi düzenlerken, kızlar da onların peşindedir. Komik olayların ard arda yaşandığı dizinin yayınlanan son bölümün ardından 29. yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte Sen Çal Kapımı 28. bölüm izleme sayfası, son bölüm özeti ve 29. yeni bölüm fragmanı.

Sen Çal Kapımı 28. bölümde yaşanan sahneler izleyiciyi hem duygulandırdı hem eğlendirdi. Sen Çal Kapımı son bölümde; Serkan ve Eda düğün öncesi telaşla gerilir ve sonunda mutluluğa giden yolda yeniden aşklarının getireceği güzellikleri düşünerek birbirlerine destek olurlar. İşte Sen Çal Kapımı 28. bölüm izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı.

SEN ÇAL KAPIMI 28. BÖLÜM İZLE

Kınada olanlar Eda ve Serkan'ı yıldırmaz. Ama Semiha Hanım için bazı şeyleri değiştirir.

Eda ve Serkan düğün hazırlıklarıyla uğraşırken Serkan işleri aksatmadan sürdürmeye çalışır.

Onlara yardım etmek isteyen Aydan ve Ayfer düğün organizatörüyle birlikte ikisi için de işleri zorlaştırmaya başlar. Aileler arasındaki farklar bir yandan, kısa zamana sıkışan hazırlıklar diğer yandan Eda ve Serkan üzerinde gerginlik yaratır.

Eda ve Serkan düğünden 1 gün önce arkadaşlarıyla birlikte evlilik öncesi bekarlığa veda gecesi macerası yaşarlar. Serkan ve arkadaşları bekarlığa veda gecesi düzenlerken, kızlar da onların peşindedir.

Eğlenceli anların yaşandığı bölümde yaşananlar izleyenleri güldürdü.

Erkeklerin bekarlığa veda tatiline çıkmaya karar vermesi kızları sinirlendirir ve onlara bir sürpriz yapmaya karar verirler.

Bu sırada şirkette gözden kaçan ve aksayan iş problemlerinin başlarına açacağı sorunlardan habersiz eğlenen Eda ve Serkan’ı düğün günü bekleyen birden fazla sürpriz vardır.

Ve vuslata çeyrek kala kötü haber gelir.

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



