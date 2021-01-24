24 Ocak 2021 Pazar 11:27 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 11:27

Show Tv'nin fenomen dizisi Kuzey Yıldızı ilk Aşk, 48. bölümü izleyenleriyle buluştu. Ünlü gurme Engin Ar'ın şikayeti sonucu Kezey ve Yıldız'a hapis yolu görünmüştür. Öte yandan kayak yapmaya giden gençlerinse başın hiç umulmadık işler gelir. Bacanaklarla beraber kar motoru keyfi yapan kızlar kimsenin olmadığı bir yerde mahsur kalır. Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik komedi tadında izleyiciyle buluşturan dizi, her Cumartesi Show TV'de ekrana geliyor. İşte izleyemeyenler için Kuzey Yıldızı 48. bölüm Puhu Tv ve Show Tv izleme sayfası.

KUZEY YILDIZI 48. BÖLÜM PUHU TV

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV'de ekrana geliyor. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI 48. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 48. Bölümünde; Yıldız da Kuzey gibi konu Feride olunca kendini tutamayıp Engin Ar'ın cezasını kesti ancak bu durum ikili için yeni bir sorunu da beraberinde getirdi. Yaşadıklarından sonra Engin Ar, Kuzey ve Yıldız'dan şikayetçi olmaya karar verdi.

Kuzey ise mavişiyle hapislere düşmemek için harekete geçti ve Engin Ar'ı bu kararından vazgeçirmeye çalıştı ancak bu iş sandığı kadar kolay olmadı. Engin Ar'ı vazgeçirmek için Kuzey ve pampaları her yolu denese de, Engin Ar kararından vazgeçmedi.

Önce korkutma yolunu deneyen pampalar, daha sonra ünlü gurmeye kendi işkence yöntemlerini uygulamaya başladı ancak bir sonuç alamadılar.

Kuzey, Engin Ar meselesiyle uğraşırken kızları da bacanaklarla beraber kayak merkezine gitti. Gençlerin karın keyfini çıkardığı bu kaçamakta ise başlarına hiç ummadıkları bir felaket geldi.

Bacanaklarla beraber kar motoru keyfi yapan kızlar, motorun yakıtı bitince yolda mahsur kaldılar.

Engin Ar, başına gelenlerden sorumlu olanları savcılığa şikayet edince herkes soluğu mahkemede aldı. Tüm çabalarına rağmen Kuzey ve Yıldız hakkında tutuklama kararı çıktı.

Gökçe ve Osman ise yola yürüyerek devam ederken, Osman düşerek yaralandı. Herkesin başına türlü belalar gelirken, tüm bunlardan nasıl kurtulacakları ise şimdiden büyük merak konusu oldu.