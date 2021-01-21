21 Ocak 2021 Perşembe 20:56 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:56

Bir Zamanlar Çukurova 80. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova 80.bölüme Fikret'in Fekeli'ye yapacağı itirafın ardından Çukurova'da yine yer yerinden oynayacaktır. Öte yandan Behice, Müjgan'ı İstanbul'a gitmeye ikna etmeye çalışırken, bir yandan da Nazire'yi azarlarken Fekeli gelir. Behice, bu kez istediğini elde eder ve Fekeli'nin resti ile Müjgan ile birlikte evi terk ederler. Ancak onları kötü bir haber beklemektedir. Bir Zamanlar Çukurova 80. bölümü izleyemeyenler son bölüme aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirler.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 80. BÖLÜM İZLE!

Bir Zamanlar Çukurova 80. bölümde; Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da yepyeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın ve hemen ardından Yılmaz'ın kayıpları hem hüznü kalıcı kılmış, hem de onların anılarına tüm eski defterler ortadan kaldırılmıştır!

ÇUKUROVA'DA GİDENLERİN HÜZNÜ VE BARIŞIN HUZURU VAR!

Çukurova'da bambaşka eski defterler ortaya çıkana dek, Yaman ve Fekeli konaklarında, hüzünlü ama huzurlu bir dönem başlamıştır.

ŞİMDİ ÇUKUROVA'NIN YENİ HANIMAĞASI ZÜLEYHA'NIN HİKAYESİ BAŞLIYOR!

Züleyha ve Demir, evlatları için aynı evde yaşayan iki arkadaşa dönüşür. Bu durum, Sevda için garip ve imkânsızdır ama iki taraf da durumlarından hoşnuttur. Züleyha, hayatının akışını değiştiren Hünkar'ın mirasını devralır.

Önce onun odasına, sonra çalışma masasına yerleşir. Hünkar'ın en yakın askerleri olan, Saniye, Gülten ve Fadik ile Hünkar'ın anılarını paylaşır. Kızlara Hünkar'ın değerli takılarını hediye eder. Ardından da işlere girişir. Hünkar'ın birbirinden kıymetli kıyafetleri müzayede ile satılacak ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilecektir. Züleyha, huğlardakilerle de ilgilenmeyi hiç ihmal etmeyip, herkesin sevgisini kazanır. Bu arada, İstanbul'dan gelen bir misafirin yüzünü güldürüp, onu neşelendirecektir.

Şermin'in önerisi ve Sevda'nın da desteği ile bir görev daha alacaktır! Şehir kulübünde bir davette ise Demir, Züleyha'ya Hünkar'ın şirket hisselerini devredeceğini açıklar. Artık Züleyha hem çiftlikte hem şirkette hem de cemiyette yoğun bir çalışma dönemine girecektir. İstanbullu terzi yamağı Züleyha, artık Adanalı bir hanımağadır.

ÖNCE DEMİR, SONRA MÜJGAN ÜMİT İLE TANIŞACAKTIR!

Demir, yolda lastiği patladığını görünce tanıştığı Ümit'ten ummadığı bir şekilde etkilenir. Ancak hakkında hiçbir bilgi alamaz. Züleyha'ya artık kendisini sevmesi için baskı yapmaktan vazgeçen Demir, aynı evde çocuklarını birlikte büyütmenin huzuru ile kendini işine verir. Arkadaşlarıyla yemeğe gittiğinde Ümit ile tekrar karşılaşacak ve ne kadar inkâr etse de arkadaşları onun Ümit'ten nasıl etkilendiğini görecektir!

Ümit, şehre yeni gelmiştir ve hastanede de Müjgan ile tatsız bir karşılaşma yaşayacaktır. Yılmaz'ın gidişi ile halası İstanbul'a gitmenin yollarını kovalarken, Müjgan artık kendini tamamen Çukurova'ya ait hissetmektedir ama Ümit'in gelişi, onu savunmasız bırakacaktır!

FEKELİ BİR KEZ DAHA BEHİCE YÜZÜNDEN MÜJGAN İLE RESTLEŞİYOR!

Müjgan, hastanede olanlar ve Ümit ile yaşadığı kötü karşılaşmadan sonra Behice'ye dert yanar ve bu elbette Behice'nin elinde tekrar oradan gitmek için bir koz haline gelecektir. Fekeli konağında yine tartışma vardır. Behice, Müjgan'ı İstanbul'a gitmeye ikna etmeye çalışırken, bir yandan da Nazire'yi azarlarken Fekeli gelir. Behice, bu kez istediğini elde eder ve Fekeli'nin resti ile Müjgan ile birlikte evi terk ederler. Ancak onları kötü bir haber beklemektedir.

ŞEHİR KULÜBÜNDEKİ DAVETTE HERKES ÜMİT İLE TANIŞIR!

Demir, Züleyha ve Sevda şehir kulübünde Sanayi Odası Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni'ne gider. Demir, özel davet sebebiyle kapıdan geri çevrilen Ümit'i fark edince yanına gider ve onu da kendi misafiri olarak içeri aldırır. Ümit'in kim olduğu merak konusudur.

Fikret ise, Demir'den gözünü ayırmaz. Daha sonra da mezarlığa Adnan Yaman'ın mezarına gidecektir. Fikret'in Fekeli'ye yapacağı itirafın ardından Çukurova'da yine yer yerinden oynayacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı.

Can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı.

Yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden Fekeli, kısa süre içinde yeniden aynı acılarla sınanmaktadır. Kimsenin onu teselli etmeye gücü yetmez. Yılmaz'ın cenazesini Fikret üstlenir, her şeye o sahip çıkar! Züleyha da, Müjgan da evlatlarıyla cenazenin başında yer alacaktır. Tüm olan bitene Behice bile üzülmüş gibi yapar ama ona pek inanan da yoktur. Cenaze namazında gözyaşları sel olup akarken, özellikle Züleyha ve Fekeli, kalplerinin bir parçasını da o mezara gömerler.