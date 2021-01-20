20 Ocak 2021 Çarşamba 20:48 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:48

Sadakatsiz 14. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Sadakatsiz 14.bölümde Asya da, Ali hakkında okuldaki hırsızlık durumuyla ilgili gerçeklerle yüz yüze kalıyor. Ali'nin çaldığı bileklik Asya'ya büyük bir şok yaşatıyor. Asya ve Derin bu durum karşısında ne yapacaklar? Başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz 14. bölüm izleme linki.

Sadakatsiz dizisi 14. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisi 20 Ocak 2021 Çarşamba akşamı 14. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sadakatsiz 14. bölüm full izle! Sadakatsiz 14. bölüm izle!

SADAKATSİZ 14. BÖLÜM İZLE KANAL D

Sadakatsiz 14. bölümde; Ali hakkında söylenenler Asya'yı şoke ediyor!

Asya ve Derin, Ali ile ilgili şaşırtan bir gerçekle karşı karşıya kalıyor.

Ali'nin arkadaşı Selen'in annesi Asya'ya oğlunun arkadaşlarının eşyasını aldığını söylüyor.

Derin, annesinden kayıp bilekliğinin Asya'nın kolunda olduğunu öğreniyor ve dikkatini Ali'nin üzerine yoğunlaştırıyor. Ali'ye "Bugün kaybolan bilekliğimi annenin bileğinde gördüm" diyor.

Asya da, Ali hakkında okuldaki hırsızlık durumuyla ilgili gerçeklerle yüz yüze kalıyor. Ali'nin çaldığı bileklik Asya'ya büyük bir şok yaşatıyor. Ali gerçekten hırsızlık mı yapıyor? Asya ve Derin bu durum karşısında ne yapacaklar?

Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur.

Asya’nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur.

Nil’in Selçuk’la kurduğu ilişki hızla çıkmaza sürüklenirken, Asya ile başlattıkları bu riskli oyun kimleri hangi tehlikeyle karşı karşıya bırakacaktır.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba 20.00'de Kanal D’de...

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan, Turgay'ın Asya'dan hoşlandığını anladığından beri kıskançlık krizine giriyor.

Asya ve Turgay'ı birlikte gören Volkan, kendini tutamıyor ve Asya'nın kapısına dayanıyor. Asya'yı gördükçe mutsuz olduğunu söyleyen Volkan, bir anda ağlamaya başlıyor.

Asya'yı Turgay ile yemekte gören Volkan, onu bir başkasıyla görmeye dayanamıyor. Asya'nın evine giden Volkan, ağlayarak ondan Tekirdağ'ı terketmesini istiyor.

Asya'nın kapısına ağlayarak gelen Volkan, "Eğer o doktor bozuntusuyla evleneceksen alırım Ali'yi, onu üvey baba eline bırakmam" diyor.

Gördüğü manzara karşısında ise şoke olan Asya, Volkan'ın amacını anlayamıyor. Peki Volkan hala Asya'ya karşı bir şeyler mi hissediyor? Asya, Turgay'la evlenmeyi düşünüyor mu?

TURGAY, ASYA'YA AÇILIYOR

Turgay, Asya'ya ona olan hislerini açıklar. Hazır olduğunda yanında olacağını söyler. Ancak Asya ve Turgay, Volkan'ın markajı altındadır. Asya'yı arayan Volkan ona ateş püskürür. Ancak Volkan nefret duyduğunu söylese de etrafındakilerin yorumu farklıdır.

TURGAY, HALUK BEYLE KONUŞUYOR

Diğer yandan Turgay ile yemekte sohbet eden Haluk Bey, ona Asya ile Volkan arasında ne olduğunu soruyor. Turgay ise; "Birbirlerine karşı hala hisleri var. İlişkileri henüz bitmedi." cevabını veriyor.

Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken Ali'nin okuldan kaçıp kaybolması, onu Volkan’la bir araya getirecektir.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

BAHAR MERT'İ ÖĞRENİYOR...

Bahar, Mert'in kendisini aldattığını Volkan sayesinde öğreniyor. Kızın Bahar'a; Mert ile çekilmiş fotoğraf ve videolarını atması sonucu Bahar'ın hayatı yeniden başına yıkılıyor. Bahar evi terk ediyor. Bunu Volkan'ın yaptırmış olması ise Mert'ten intikam aldığını alenen ortaya koyuyor.