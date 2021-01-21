21 Ocak 2021 Perşembe 21:00 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 21:00

Alev Alev 11. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Alev Alev 11. bölümde; Bülent'in hapisten çıkışı Tomris ve Çiçek'in hayatında bomba etkisi yaratırken, Çiçek'e "Beni bırakma..." diyen Atlas'ın korku dolu hali herkesi derinden etkiliyor. Çelebi'nin karşısında uçurumun kenarına sürüklenen Tomris'in kurtulmak için tek şansını, Ozan, Ömer ve Rüya bir araya gelerek yaratır. Alev Alev 11. son bölümü izlemek isteyenler için Puhu Tv full izleme linki haberimizde yer alıyor. Alev Alev 11. son bölüm izle!

ALEV ALEV 11. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır.

ALEV ALEV 11. BÖLÜM PUHU TV İZLE

Alev Alev 11. Bölümünde Çiçek'in ihbarı üzerine Ali'nin polisler tarafından yakalandığı tanıtımda Bülent'i karşısında gören Tomris şoke oluyor. Bülent'in hapisten çıkışı Tomris ve Çiçek'in hayatında bomba etkisi yaratırken, Çiçek'e "Beni bırakma..." diyen Atlas'ın korku dolu hali herkesi derinden etkiliyor.

Çelebi'nin karşısında uçurumun kenarına sürüklenen Tomris'in kurtulmak için tek şansını, Ozan, Ömer ve Rüya bir araya gelerek yaratır.

Çelebi'ye karşı ellerine büyük bir fırsat geçmek üzeredir. Hapisten çıkan Bülent, kendisine atılan iftiranın bedelini, Tomris ve Çiçek'e çok sert ödetmeye kararlıdır. İskender'in verdiği açık, Kayabeyli Ailesi'ni hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştırır. Rüya ve Ömer arasındaki aşk kıvılcımları ise, büyülü bir anda, yangına dönüşecektir.

Alev Alev 11. Bölümde; Rüya'nın Ömer'in dükkanına geldiği tanıtımda ikili birbirine olan duygularını artık gizleyemiyor.

ALEV ALEV ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çelebi ile olan mücadelesinde artık daha korkusuz olan Cemre, kızı Güneş'le kuracağı mutlu bir gelecek için çabalamaktadır. Ali'ye ulaşmaya çalışan Çiçek, Tomris'i büyük bir tehlikenin içine sokmak üzeredir. Rüya, duygularını göstermesi için Ömer'in üstüne giderken, aralarındaki çekim daha fazla kuvvetlenir. İskender'in kurduğu zekice plan, başta Çiçek olmak üzere, herkesin hayatına bomba gibi düşmek üzeredir.

Şimal'in gerçekte başka birisi olduğuna dair şüpheleri iyice güçlenen İskender zor sorularıyla Çiçek'i zor durumda bıraktı. Çiçek, Ali'nin serbest kalması için maskesini çıkarmayı kabul etti.

İskender eve gelen gazetecileri bir basın açıklaması için evine davet etti. İskender gazetecilerin huzuruna Çiçek'i çağırdı. Çiçek hayatta olduğunu ve İskender'in masum olduğunu anlattı.

Rüya ve İskender'in karşı karşıya geldiği sahnede İskender, Çiçek'in ölmediğini söyleyerek Rüya'yı şoke ediyor.

Rüya ve Ömer ise gazetelerinin ilk baskısını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ömer'in hala aşkını itiraf etmemesinden rahatsızlık duyan Rüya seri adımlarla uzaklaşmaya çalıştı. Rüya, Ömer'i başkaları için hayatını dahi tehlikeye atmaktan çekinmediğini fakat konu kendisi için bir şey yapmaya geldiğinde korkak davrandığını söyledi.

Çelebi kızını Cemre'ye getirdiğinde kız Cemre'nin evini beğenmiyor.

Çelebi, Güneş'i Cemre'ye bıraktı. Cemre'nin yeni evine dar geçitten girmek zorunda kalan Güneş'in korkusu gözlerinden okunurken, annesinin yeni evini de oldukça yadırgadığı ortadaydı.

Eski bir evde yaşamak zorunda kalan Cemre, kızının eski şartlarını sağlayamadığı için kahroluyor.