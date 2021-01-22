22 Ocak 2021 Cuma 10:00 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 10:00

Mucize Doktor 46. bölüm izleyenleriyle buluştu. FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor, Perşembe günü son bölümüyle ekranlardaydı. Mucize Doktor 46. bölümde; Demir, Açelya’ya evlenmek teklifi ediyor. Öte yandan eve gelen Ali, Ezo'nun gitmediğini görüyor. Ezo gitmekten neden vazgeçti? İşte Mucize Doktor 46. bölüm full izleme linki ve yeni bölüm fragmanı.

MUCİZE DOKTOR 46. BÖLÜM İZLE

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 46. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

Mucize Doktor 46. bölümde; Yarı maaşla çalışmaya razı olan asistanların önünde şimdi son derece zorlu, 36 saatlik bir nöbet vardır. Sinirler gerilmeye başlayınca Ferman ve Ali kavga ederler. Diğer taraftan annesiyle anlaşan Ezo, Ali’ye veda etmeye mecbur kalır. Zorlu nöbetin sonuna geldiğimizde, bir asistan siciline yeni cezalar ekleyecek, bir diğeri başasistan olacak, Beliz'se sürpriz bir teklif alacaktır.

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Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MUCİZE DOKTOR 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Perşembe akşamları FOX Tv'de ekranlara gelen Mucize Doktor dizisinin haftaya yayınlanacak olan 47. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Berhayat Hastanesi tarihindeki ilk yüz nakli ameliyatına hazırlanmaktadır ve vakanın sonunda hastanede tek bir asistan kalacaktır. Ama bu sefer asistanlar hocalarından gizli başka bir yöntem denemeye karar verirler. Diğer taraftan Ferman vaka nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın seçimini çoktan yapmıştır. Ama bütün dengeleri değiştiren hiç beklenmedik biri Ezo olur. Hastaneye gelen ve durumun vahametini gören Ezo, son çare olarak gizemli birini arar.

Nazlı gerçekleri ekiple paylaştı. Kendisininn seçileceğini söyledi. Ali Vefa ise Nazlı'nın seçileceğini öğrenir ve hayal kırıklığına uğrar. Tüm ekip bir olup direnirler. Ferman Hoca da asistanların direnişine katılır. "Ya hepimiz, ya hiç.."

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