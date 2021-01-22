21 Ocak 2021 Reyting sonuçları: Perşembe reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

22 Ocak 2021 Cuma 09:26 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 09:26

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Perşembe akşamı yarışta Alev Alev, Mucize Doktor, Babam Çok Değişti, Bir Zamanlar Çukurova, Hükümet Kadın ve Survivor 2021 kıyasıya mücadele verdi. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Perşembe reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 21 Ocak 2021. reyting sonuçları…

Perşembe akşamı Show Tv'de Alev Alev, FOX Tv'de Mucize Doktor, Kanal D'de Babam Çok Değişti, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Hükümet Kadın ve TV8'de Survivor izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

21 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır.

Geçen hafta Perşembe reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de birinci sırada Mucize Doktor, ikinci sırada Fenerbahçe Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Alev Alev yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Mucize Doktor, ikinci sırada Alev Alev, üçüncü sırada Fenerbahçe Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MUCIZE DOKTOR FOX

2 FENERBAHCE-KASIMPASA ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV

3 ALEV ALEV SHOW TV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SURVIVOR TV8

8 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV