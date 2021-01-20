20 Ocak 2021 Çarşamba 20:45 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:45

Kuruluş Osman 42. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman 42. son bölümde . Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girer. Dündar Bey, Osman'a iyice bilenir. Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak? Kuruluş Osman 42. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm tek parça olarak haberimizde yer alıyor.

Kuruluş Osman 42. bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kuruluş Osman 42.bölümde; Osman Bey, Nikola'ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi? Nikola'nın Haçlı ittifakı planı dengeleri nasıl değiştirecek? İşte Kuruluş Osman 42. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm tek parça full izleme linki.

KURULUŞ OSMAN 42. BÖLÜM FULL İZLE

Kuruluş Osman 42.bölümde; Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vurdu. Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girer.

Konstantinopolis'ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder. Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola'yı engellemek için zekice bir harekat planlar.

Osman Bey, Ertuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun'a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez.

Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla girdiği ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Nikola'ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi? Nikola'nın Haçlı ittifakı planı dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak? Papa'nın ajanları Nikola'nın planına nasıl destek verecek?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 42. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, reyting sıralamasında en üst sırada yer aldı.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman'ın haftaya Çarşamba ekrana gelecek olan 43. yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ