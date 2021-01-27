27 Ocak 2021 Çarşamba 11:24 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:24

Bu sezon birçok oyuncuyu kadrosunda katan Kuruluş Osman dizisi bir yeni oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti. Oyuncu Funda Güray Kuruluş Osman dizisine katıldı. Funda Güray daha önce Paramparça, Sahipli, Seni Kimler Aldı gibi yapımlarda rol aldı. Peki Funda Güray kimdir? Funda Güray dizide hangi rolü oynayacak? İşte Funda Güray hakkında merak edilenler.

Kuruluş Osman dizisi kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği Kuruluş Osman'a yeni bir oyuncu dahil oldu. Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Funda Güray oldu. Paramparça, Sahipli, Seni Kimler Aldı gibi yapımlarda rol alan Funda Güray Kuruluş Osman dizisine dahil edildi. Güray’ın dizide hangi rolü oynayacağı henüz belli olmadı.

FUNDA GÜRAY KİMDİR?

Funda Güray (d. 3 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Funda Güray, daha önce Paramparça, Sahipli, Seni Kimler Aldı gibi dizilerde de rol almıştır.

Funda Güray Haliç Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Lays, Migros, Koçtaş ve Garanti Bankası gibi birçok firmanın reklam filminde oynadı. Paramparça dizisinin 45. bölümünden itibaren dahil olmuştur.

Funda Güray 45. bölümden itibaren Paramparça dizisine katılmıştı.

Daha önce Küçük Kadınlar, Bir Ömür Yetmez, Sevdaluk, Ruhumun Aynası, Şimdi Onlar Düşünsün gibi dizilerde oynadı. Funda Güray 2016 yılında yayınlanan Rengarenk dizisi oyuncuları arasında yer almıştı.