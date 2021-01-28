28 Ocak 2021 Perşembe 11:03 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 11:03

Kuruluş Osman 'Lena' karakterini canlandıran Seray Kaya hakkında izleyenler bilgi edinmek istiyor. Oğlu Bayhoca'nın kaçırılması üzerine Osman Bey'e çıkışan Lena'nın kim olduğu ve gerçek adı merak edildi. Son bölümü izleyen birçok izleyici, Kuruluş Osman 'Lena' karakteri kimdir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Seray Kaya, en son Kadın dizisinde Bahar'ın kardeşi Şirin rolünü canlandırdı. Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte başarılı oyuncu hakkında merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN LENA KARAKTERİ SERAY KAYA KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında fırtınalar estirirken dizideki oyuncular da merakla takip ediliyor. Özellikle son haftalarda Seray Kaya'nın hayat verdiği Lena Hatun ilgiyle takip ediliyor.

Seray Kaya, Kuruluş Osman dizisinde Lena karakterine hayat veriyor. Kadın dizisinde canlandırdığı Şirin karakteri ile hafızalara kazınan Seray Kaya 4 Kasım 1991 doğumlu.

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol aldı. Kadın dizisinde ki Şirin karakterine hayat verdi. En son Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.

Son olarak oynadığı Kadın dizisindeki kötü karakter Şirin olarak akıllara kazınan Seray Kaya, Kuruluş Osman'da Lena karakterine hayat veriyor.

Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya, iki yıl önce doğum gününde hayatını kaybetmişti. Hasan Kaya, kalp krizi nedeniyle yaşımını yitirmişti. Doğum gününde babasını kaybetmenin acısını yaşan Seray Kaya, şu duygusal yazıyı kaleme almıştı:

"Hani derler ya babasının kızı... Ben tam da babasının kızıydım. Büyüdükçe sana benzemenin gururunu yaşadım. Ve evet, sen olmaktan gurur duydum ve hep duyacağım. Sen her zaman bana merhameti, saygıyı, güçlü kalmayı öğrettin. Ben ağladığımda 'Arkanda dağ gibi baban var' derdin. Ben hayatımın her zor anında gücümü senden aldım. Şimdi biliyorum ki daha da güçlü olma vakti. Belki aramızdan ayrıldın ama bildiğim bir şey var ki sen asıl şimdi doğru yerde gerçek kavuşmanı yaşıyorsun. Doğum günüm seninle benim aramda bir bağ babacım. Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var biliyorum. Ve kavuşacağımız günü bekliyorum."

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