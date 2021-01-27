27 Ocak 2021 Çarşamba 23:50 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:50

Kuruluş Osman 43. bölümüyle Atv ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman 43. son bölümde Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Öte yandan Kuruluş Osman son bölümde Kayı bayrağının değişmesi izleyiciyi şaşırttı. Oba halkının tepkisine neden olan Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne? İşte Kuruluş Osman 43. bölüm izleyemeyenler için son bölüm full izleme linki.

Kuruluş Osman 43. bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıktı. Kuruluş Osman 43.bölümde; Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi?Kuruluş Osman 43. son bölüm full izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜM FULL İZLE

KURULUŞ OSMAN 44. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜMDE YAŞANAN GELİŞMELER

Kuruluş Osman 43. bölümde; Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR

Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.

OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ

Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.

HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR

Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne?

Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer.



Kuruluş Osman 43. bölümde; Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?