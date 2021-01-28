28 Ocak 2021 Perşembe 09:49 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 09:49

27 Ocak Reyting sonuçları hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarına göre en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Çarşamba reytinglerinde Tv8’de Doğduğun Ev Kaderindir, TRT1’de Benim Adım Melek, Atv'de EKuruluş Osman, Star Tv'de Sol Yanım dizileri kıyasıya mücadele etti. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sonuçları

Çarşamba akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen yapımlar yarışta her hafta reytinglerde kıyasıya mücadele veriyor. Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında; Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Benim adım Melek ve Doğduğun ev kaderindir, Sol Yanım yer aldı. Bu dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu.

Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 27 Ocak 2021 reyting sonuçları…

27 OCAK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın Çarşamba reyting sonuçları ise şu şekilde;

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Doğduğun Ev Kaderindir yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV