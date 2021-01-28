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Dizi

Benim Adım Melek 50. bölüm izle! Benim Adım Melek 50. son bölüm izle!

Benim Adım Melek 50. bölüm Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Bir annenin ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alan dizi Benim Adım Melek 50. bölümde; Alpay, Halil'e Melek'le taktığı yüzüğün hesabını sorarken Melek kötü durumdadır. Aile hem Melek'in durumu hem Kadriye'nin erken doğum riski sebebiyle telaş içerisinde kalır. İşte kaçıranlar için Benim Adım Melek 50. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar. Benim Adım Melek 50. son bölüm tek parça!

28 Ocak 2021 Perşembe 00:13 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:13
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Benim Adım Melek 50. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Benim Adım Melek 50. bölümde; Zümrüt, Defne ve Ömer'e engel olmaya çalışırken kendini hiç ummadığı bir durumda bulur. Öte yandan Kadriye'nin erken doğum riski ortaya çıkmıştır. Kader, evlat sahibi olmak isteyen Mahmut ve Kadriye'ye bu sefer gülecek midir? Benim Adım Melek son bölümü tek parça olarak izlemek isteyenler için Benim Adım Melek 50. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

BENİM ADIM MELEK 50. BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

BENİM ADIM MELEK 50. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından olan Benim Adım Melek 50. bölümde; Alpay, Halil’e Melek’le taktığı yüzüğün hesabını sorarken Melek kötü durumdadır. Aile hem Melek’in durumu hem Kadriye’nin erken doğum riski sebebiyle telaş içerisinde kalır.

Gülşad ise Ömer’in hevesle hazırladığı sürprizin mahvolmasından ötürü kendini suçlu hissetmektedir. Sürprizin bozulmasında karısının payı olduğunu anlayan Cumali, Zümrüt’e hesap sorar. Bu arada Vildan, Zümrüt’ün yaptıklarından ötürü bir çözüm aramaya başlar.

Benim Adım Melek 50. bölümde; Zümrüt, Defne ve Ömer’e engel olmaya çalışırken kendini hiç ummadığı bir durumda bulur.

Kader, evlat sahibi olmak isteyen Mahmut ve Kadriye’ye bu sefer gülecek midir? Halil Alpay’dan ötürü çaresizlik içinde kalmıştır. Melek ise onun bu halini kendince anlamlandırmaya çalışır. Defne’ye hayallerinin peşinden gidebileceği bir yol açılır.

Karadağlar ve Şirhanlar yirmi sene önceki heyecanlarını tekrar yaşayıp yeni bir sayfa açmak için hazırlanırken Melek ve Halil nasıl bir durumla karşı karşıya kalacaktır?

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