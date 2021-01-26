Baraj 24. bölüm full izle! Baraj 24. bölüm FOX Tv canlı izleme linki

26 Ocak 2021 Salı 20:35 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 20:35

Baraj 24. bölüm yayınlandı. Salı akşamları FOX TV ekranlarında ekrana gelen dizi Baraj 24. bölümde; Nehir Nazım'dan intikam almak için harekete geçer ve Tarık'la evleneceğini açıklar. Öte yandan Nazım’ı bu durumda bile kaybetmekten korkan Bahar ise Mert’in babası hakkındaki gerçekleri öğrenmek üzeredir… Baraj 24. bölümü FOX Tv'den canlı izlemek isteyenler için son bölüm özeti ve Baraj 24. bölüm ful izleme linki haberimizde yer alıyor.

Baraj 24. bölümü FOX Tv'den canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

BARAJ 24. BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE

BARAJ 24. BÖLÜM FULL İZLE

Baraj dizisi her hafta Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor.

BARAJ 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baraj dizisinin yayınlanan son bölümünde Nehir’in Tarık ile evleneceğini açıklaması Nazım’ı deli eder.

Nazım’ı istediği kıskançlık kıvamına getirmiş olan Nehir onun duygularıyla oynamaya devam eder. Nazım’ı bu durumda bile kaybetmekten korkan Bahar ise Mert’in babası hakkındaki gerçekleri öğrenmek üzeredir…

Baraj 24. bölümde; Nehir ile Nazım'ı yakınlaşmış halde gören Bahar neye uğradığını şaşırır.

Tarık ise düğün hayalleri kuran Zahra’nın gerçekleri öğrenip bütün planlarını altüst etmemesi için uğraşır.

Nehir, Tarık ve Hakan'ın hayatlarını mahvetme yolunda hızla ilerlemeye devam eder. Nazım'ın hala ona aşık olduğuna inanan Nehir, bu intikam planına daha ne kadar devam edecek?

Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor.

BARAJ OYUNCULARI

Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, Iman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan