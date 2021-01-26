26 Ocak 2021 Salı 11:32 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 11:32

Sefirin Kızı 37. bölümüyle izleyiciyi etkilemeyi başardı. Oyuncu kadrosunda değişikliklerin yaşandığı Sefirin Kızı son bölümde; Sancar, Gediz’den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Gediz trafik kazası geçirmiştir. Öte yandan Kulübede Sancar'ın karşısına çıkan gizemli bir kadın, onun hayatında yeni bir sayfa açacaktır. Sefirin Kızı 37. bölümü full izlemek isteyenler Puhu Tv sayfasına haberimizdeki link üzerinden ulaşabilirler. Sefirin Kızı 37.bölüm izle Puhu Tv

Sefirin Kızı dizisi 37. bölümü ile Star Tv ekranlarında Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. Sefirin Kızı son bölümde; Gediz rolündeki Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrıldı. Neslihan Atagül'den kalan boşluğu doldurmak içinse Tuba Büyüküstün başrol olarak devam edecek. Sancar'ın karşısına aniden çıkan gizemli kadın, hayatının aşkı olacaktır. Sefirin Kızı 37. bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler. Sefirin Kızı 37. bölüm izle Puhu Tv

SEFİRİN KIZI 37.BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

Sefirin Kızı 37. yeni bölümde; Nare’nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır.

Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge’den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Güven de, Nare’nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz’in kafasını karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır.

Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu’nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır.

Sancar, Gediz’den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar’ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

Sefirin Kızı Oyuncu Kadrosu:

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Tuba Büyüküstün

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt

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