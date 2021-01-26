Sefirin Kızı 37. bölümüyle izleyiciyi etkilemeyi başardı. Oyuncu kadrosunda değişikliklerin yaşandığı Sefirin Kızı son bölümde; Sancar, Gediz’den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Gediz trafik kazası geçirmiştir. Öte yandan Kulübede Sancar'ın karşısına çıkan gizemli bir kadın, onun hayatında yeni bir sayfa açacaktır. Sefirin Kızı 37. bölümü full izlemek isteyenler Puhu Tv sayfasına haberimizdeki link üzerinden ulaşabilirler. Sefirin Kızı 37.bölüm izle Puhu Tv
Sefirin Kızı dizisi 37. bölümü ile Star Tv ekranlarında Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. Sefirin Kızı son bölümde; Gediz rolündeki Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrıldı. Neslihan Atagül'den kalan boşluğu doldurmak içinse Tuba Büyüküstün başrol olarak devam edecek. Sancar'ın karşısına aniden çıkan gizemli kadın, hayatının aşkı olacaktır. Sefirin Kızı 37. bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler. Sefirin Kızı 37. bölüm izle Puhu Tv
SEFİRİN KIZI 37.BÖLÜM FULL İZLE PUHU TVSEFİRİN KIZI 37. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sefirin Kızı 37. yeni bölümde; Nare’nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır.
Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge’den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Güven de, Nare’nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz’in kafasını karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır.
Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu’nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır.
Sancar, Gediz’den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar’ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.
Sefirin Kızı Oyuncu Kadrosu:
Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek
Tuba Büyüküstün
Gediz: Uraz Kaygılaroğlu
Yahya: Doğukan Polat
Elvan: Hivda Zizan Alp
Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya
Güven: Erdal Küçükkömürcü
Halise: Gonca Cilasun
Müge: Esra Kızıldoğan
Zehra: Cemre Öktem
Kavruk Ömer: Edip Tepeli
Melek: Beren Gençalp
Kahraman: Bülent Şakrak
Ceylan: Gözde Çığacı
Dudu: İlayda Ildır
Necdet: Sami Aksu
Gülsiye: Yağmur Başkurt