25 Ocak 2021 Pazartesi 23:47 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 23:47

Yasak Elma 95. bölüm Pazartesi akşamı yayınlandı. Yasak Elma 95. bölümde; Şahika ve Ender, hapishaneden eski bir tanıdığı Yıldız'a musallat eder fakat bu kadın hepsinin başına bela olacaktır. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta! İşte kaçıranlar için Yasak Elma 95.Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti.

YASAK ELMA 93. BÖLÜM FULL İZLE

FOX Tv ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yasak Elma 95. bölümde; Çağatay ve Yıldız gerginliği artarak devam ederken, Yıldız bir yol ayrımına girdiklerinin farkındadır.

Cansu ise Yıldız ve Çağatay arasındaki soğukluğu kendi lehine kullanacaktır.

Ender ve Şahika ise Hasan Ali’yi devirme planları yaparlar. Hasan Ali Beyin evine gizli kamera yerleştirirler. Hasan Ali'nin birini öldürdüğünü kaydeden kamera kaydını izleyen Yıldız ve Şahika şoke olacaktır.

Öte yandan Yıldız, Şahika ve Ender’in cezaevi arkadaşları Nurgül’ün çıkıp gelmesi herkesi etkiler.

Yıldız'ı hapishane görüntülerini herkese deşifre etmekle tehdit eden Nurgül hepsinin gözünü korkutmuştur. Yıldız bu beladan nasıl kurtulacak?

FOX Tv'de yayınlanan Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Can Nergis, Serkan Rutkay Ayıköz, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu yer alıyor.