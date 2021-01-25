25 Ocak 2021 Pazartesi 23:35 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 23:35

Uyanış Büyük Selçuklu 18. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Her hafta Pazartesi akşamı yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu'nun 18. son bölümünde; Zübeyde Hatun'un Başulu meselesini bildiğini öğrenen Nizamülmülk, Melikşah'ın bunu duymasından endişelidir. Öte yandan Sencer; Başulu’yu ağır yaralayan ve Korkut Bey’i şehit eden Markus'tan intikamını almanın peşindedir. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 18. bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 18. BÖLÜM İZLE!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde birbirinden büyük gelişmeler yaşandı. Terken hatun hamile olduğunu öğrendi. Melikşah Sultan ise büyük sırrı öğrenmek üzeredir...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 18. SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu 18. bölümde; Saldırıya uğrayan Başulu’ya Melikşah’ın teşvik etmesiyle geçmiş olsun için giden Zübeyde büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Zira Sencer’in annesi diye gittiği Başulu, yıllar önce saraydan sürgün edilmiş Kıpçakların kızı Başulu’dan başkası değildi. Başulu’yu gördüğü ilk anda tanıyan ve sırrı öğrenecek olan Zübeyde’nin tutumu ne olacaktır? Paydaşı oluverdiği bu tehlikeli sırrı Melikşah’a açacak mıdır?

Öte yandan Zübeyde’nin saraya gelmesiyle saraydaki dengeler Terken’in aleyhine değişmiş, hem başhatunluk makamından olmuş hem de Melikşah’tan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Terken’i içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtaracak bir mucize gerçekleşmiştir. Terken hatun gebedir.

Başulu’yu ağır yaralayan, Korkut Bey’i şehit eden ve birçok masum insanın kanına giren Markus, Sencer’in intikamından nasıl kurtulacaktır?

Diğer taraftan Hasan Sabbah, peşine düşen Melikşah ve Nizamülmülk’ün gazabından kurtulmak için uçurumdan ölüme atlamıştı. Hasan Sabbah’ı pençesine düştüğü ölümden kurtaracak olan kişi kim olacaktır? Nasıl kurtaracaktır?

İlteber, Turna’nın içler acısı halini görüp kızının Faysal’la evlenmesine izin vermemişti. İlteber, Turna’nın Sencer ile evlenmesine müsaade edecek midir? Turna ile Sencer’in arasına giren soğukluğun sebebi ne olacaktır?

Uyanış Selçuklu 18. bölümde Sencer’in Faysal’dan alıp devlet adına el koyduğu altınlar onu haçlılara götürecek midir? Bu yolla Faysal’ın bir hain olduğu ortaya çıkacak mıdır? Haçlılar, Faysal’ın elinden alınan altınlarını Selçuklu’dan hangi yolla alacaklardır?

UYANIŞ SELÇUKLU 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI