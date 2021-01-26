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Dizi

Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanı yayında! Sultan Alparslan'dan Melikşah'a işaret!

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi akşamı 18. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün bitmesinin ardından Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanında Sultan Alparslan, oğlu Melikşah'a hedef gösterir. Peki Melikşah ölecek mi? İşte merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

26 Ocak 2021 Salı 16:33 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 16:33
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Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Melikşah Sultan Hasan Sabbah ve yandaşları tarafından büyük bir kumpasa kurban gidecektir. Melikşah Sultan ve askerlerini zehirleyen Haşhaşiler Sencer'i hedef alırken Sultanı zehirlemiştir. Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanında ise Melikşah, babası Sultan Alparslan ile Malazgirt meydanında karşılaşır. Sultan Alparslan oğluna öğüt vererek Konstantiniyye'yi hedef gösterir. İşte yeni bölümden ilk sahne.

UYANIŞ SELÇUKLU 19. BÖLÜM FRAGMANI


Sultan Melikşah'a babasından önemli mesaj...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde birbirinden önemli gelişmeler yaşandı.

Uyanış Büyük Selçuklu 18. bölüm izle!

Dizinin finalinde ise Hasan Sabbah ve örgütü tarafından zehirlenen Melikşah yere yığılır. Üstüne bir de okla vurulan Melikşah, gözlerini yummadan önce Sencer'e "oğlum" der.

Saltanatının son yıllarında Batıniler ile uğraşan Sultan Melikşâh, 37 yaşında iken zehirlenerek öldürüldüğü de söyleniyor. Melikşah’ın zehirlenmesi tarihte de zehirlenerek ölmesi nedeniyle öleceği ihtimalini akıllara getirdi. Önce zehirlenen sonra da okla vurulan Melikşah ölecek mi?

Sultan Melikşah ne zaman ve nasıl öldü?

Uyanış Büyük Selçuklu 19. yeni bölümüyle 1 Şubat Pazartesi TRT 1 ekranlarında izleyenleriyle buluşacak.

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