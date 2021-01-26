26 Ocak 2021 Salı 23:50 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 23:50

EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) 180. bölümüyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. EDHO son bölümde Hızır düşmanlarının saldırması için onlara sebep vermeyi planlar. Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, bunu öğrendiğinde ne yapacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm full izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölümüyle Atv izleyicisini karşısına çıktı. EDHO son bölüme Behzat'ın yaşadığı hayal kırıklığı damga vurdu. Ebru'nun hain olduğunu öğrenen Behzat ne yapacak? EDHO 180. bölümü Atv izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 176. BÖLÜM İZLE (EDHO SON BÖLÜM İZLE ATV)

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölümünde heycan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyenlerin takdirini kazandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölümde; Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar. Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.

Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

Behzat, ihanetin cezasını kesecektir.