26 Ocak 2021 Salı 21:01 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 21:01

Hekimoğlu 34. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin her Salı akşamı yayınlanan dizisi Hekimoğlu son bölümde; Ateş'in sorunları ekibe de yansıyor. Mahir, Hekimoğlu'nu yakayalabilmek için önce ekibin yanına gidiyor sonra da Orhan'ı zor duruma sokuyor. Orhan bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Timuçin Esen'in Ateş Hekimoğlu karakterini canlandırdığı Hekimoğlu 34. bölümü izleyemeyenler için Kanal D Hekimoğlu 34. bölüm full izleme linki sizlerle.

HEKİMOĞLU 34. BÖLÜM FULL İZLE

Hekimoğlu 34. bölümde; Küçük kardeşlerine hem annelik hem de babalık yapmakta olan genç bir adam, çalıştığı restoranda kalp krizi geçirir. Hekimoğlu, bu vakaya hemen teşhis koysa da ekibiyle paylaşmaz. Hepsinin, kendi teşhisini koymasını ister ve ekibin zamanla yarıştığı bir oyun başlatır. Hekimoğlu, zaman ilerledikçe uğraştıkları vakanın tahmininden çok daha karmaşık olduğunu fark edecektir.

Mahir komiser ise Hekimoğlu aleyhinde ifade vermesi için Orhan üzerinde uyguladığı baskıyı artırır. Bu durum, Hekimoğlu ve Orhan arasındaki ilişkinin giderek gerilmesine sebep olur. İpek, Mahir’in hastane personelini sorgulamasından rahatsızdır çünkü bu durum tüm hastane çalışanlarını tedirgin etmektedir.

Hekimoğlu'nun sorunları ekibe de yansıyor. Mahir, Hekimoğlu'nu yakayalabilmek için önce ekibin yanına gidiyor sonra da Orhan'ı zor duruma sokuyor. Orhan bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

Ekip zor bir hasta ile karşı karşıya kalıyor!

Hekimoğlu baskı altında, zamanla yarışıyor… Genç bir hastaya kemik iliği nakli yapmak gerekir. Ancak hasta küçük kardeşini bu durumun içine sokmak istemez. Hekimoğlu ve ekibi hastayı ikna etmek zorundadır.

Hekimoğlu ve ekibi genç adamı kurtarabilecek mi? Mehmet Ali, genç adamın kardeşlerine karşı fedakarlığı konusunda, ona inanmayan Hekimoğlu’nu ikna edebilecek mi? Hekimoğlu ve Orhan’ın arası Mahir yüzünden bozulacak mı?

Başrollerinde; Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu), Ebru Özkan Saban (İpek Tekin), Okan Yalabık (Orhan Yavuz), Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar), Aytaç Şaşmaz (Emre Acar) ve Damla Colbay'ın (Zeynep Can) yer aldığı Hekimoğlu dizisi yeni bölümüyle Salı 20:00’de Kanal D’de...