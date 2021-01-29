29 Ocak 2021 Cuma 11:37 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 11:37

Mucize Doktor 47. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. önetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Mucize Doktor 47. bölümüyle Perşembe akşamı izleyenleriyle buluştu. Mucize Doktor 47. bölümde Vuslat, Ali'ye "Ezo ile görüşmeni istemiyorum" diyerek onu tehdit ediyor. Ayrıca Ali Vefa'nın ağzından kaçırdığı bir şey, hastanedekilerle arasının açılmasına sebep oluyor. Peki Vuslat'ın amacı ne? İşte kaçıranlar için Mucize Doktor 47. son bölüm ful izle FOX Tv sayfası!

MUCİZE DOKTOR 47. BÖLÜM FUL İZLE

https://www.fox.com.tr/Mucize-Doktor/bolumler

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MUCİZE DOKTOR 48. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Her hafta Perşembe akşamları FOX Tv'de ekranlara gelen Mucize Doktor dizisinin haftaya yayınlanacak olan 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali, Ezo'nun annesine söyledikleri nedeniyle zor duruma düşüyor.





MUCİZE DOKTOR 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 47. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

Mucize Doktor 47. bölümde; Beliz, Vuslat’ın teklifini kabul etmemekte kararlıdır. Ama yeni aksaklıklar hastanenin peşini bırakmayınca Beliz’in eli zorlanmaya başlar.

Diğer taraftan yeni başasistan Nazlı’nın işi başından aşkındır ve ceza nöbetinden ceza nöbetine koşan Ali’nin aklı fikriyse Nazlı’nın onu unutup unutmadığındadır.

Ali ve Ezo arkadaşlığı çıkmaza girerken cesaretini toplayan Ali, Nazlı'nın karşısına sonunda çıkmayı başarıyor.

Annesinin girişimlerinden habersiz Ezo, Ali’ye Nazlı konusunda yardım etmeye karar verir. Ama Vuslat’ın hem Ali hem de hastane için bambaşka planları vardır.

Vuslat'ın ilk projesi ekibi kızıdırı ve Tanju toplantıyı terk eder.