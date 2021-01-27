27 Ocak 2021 Çarşamba 20:45 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 20:45

Sol Yanım 9. bölümüyle Star Tv'de ekrana geldi. Sol Yanım 9. bölümde; Kutlusay Malikanesi’ndeki yemek mükemmel geçerken, Biricik’in saatinin Serra’nın çantasından çıkması herkesi şaşırttı. Şoke eden bu gelişme sonrası Serra ve Selim'in arası bozuldu. Serra kendini aklayabilecek mi? Selim, ilişkisini kurtarmayı başarabilecek mi? İşte kaçıran için Sol Yanım 9. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler. Sol Yanım 9. bölüm izle Star Tv!

SOL YANIM 9. BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Sol Yanım dizisinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor.

Başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Taner Rumeli gibi önemli isimlerin yer aldığı Sol Yaım 9. bölümde, Nilgün, Serra’ya yapılan hırsız iması ile öfkeden deliye dönüyor ve İhsan’ın ofisinin yolunun tutuyor. İkili eski günlerini özlemle anarken yeniden yakınlaşıyor. İhsan, ılımlı tutumuyla Nilgün’ü sakinleştirirken, Asena’nın gelişi ile ortalık karışıyor. İkiliyi duygusal bir anda el ele gören Asena’nın vereceği tepki merak konusu oldu.

SERRA VE SELİM ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR!

Star’da yayınlanan, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği ‘Sol Yanım’, artık Çarşamba günleri ekrana gelecek. Sol Yanım’ın 9. yeni bölümüne, Serra ve Selim arasındaki soğuk rüzgar damga vurdu. Yeni bölümde, üzerlerine oynanan tüm oyunlardan galip gelen Serra ve Selim aşkı, Asena’nın tuzağına takılıyor! Kutlusay Malikanesi’ndeki yemek mükemmel geçerken, Biricik’in saatinin Serra’nın çantasından çıkması herkesi şaşırttı. Şoke eden bu gelişme, yeni bölümde Serra ve Selim arasında soğuk rüzgarlar estirecek!

Asena, İhsan ve Nilgün’ün geçmişteki ilişkisini öğrenecek mi? İhsan, Asena’ya nasıl bir açıklama yapacak? İhsan ve Nilgün aşkı yeniden alevlenecek mi? Serra üzerindeki hırsız damgasından nasıl kurtulacak.

SELİM, İLİŞKİSİNİ KURTARABİLECEK Mİ?

Serra’yı en çok Selim’in onu sorgulaması ve ona hırsız muamelesi yapması üzerken; Selim, hatasını anlayıp Serra’ya kendini affettirmeye çalışsa da ilişkilerinin geri dönülmesi zor bir noktada olduğunu fark ediyor. İlişkileri bitme noktasına gelen Serra ve Selim’in zor sınavı, seyirciyi oldukça etkiledi. Serra kendini aklayabilecek mi? Selim, ilişkisini kurtarmayı başarabilecek mi? Serra ve Selim’in ayrılığına, Burak ve Biricik nasıl tepki verecek?

Selim, kendini Serra’ya affettirebilecek mi? Serra ve Selim’in ilişkisi bitme noktasına mı geliyor? Nilgün hesap sormak için İhsan’ın yanına gittiğinde nasıl karşılanacak? Selim, Asena’nın kurduğu tuzağı ortaya dökecek mi? Burak yaptıklarından pişman mı oluyor? Nilgün’ün kapısını çalan gizemli kişi kim?

Kutlusay Malikanesi’nde geçen zor gecenin ardından Selim’in kendisine Biricik’in saatiyle ilgili imalı sorular sorması Serra’yı yaralar. Selim, Nazlım’la konuşup gerçeği öğrenince Ali’den hesap sorar ve Asena’nın yaptıklarını anlatmasını ister. Nilgün ise kızına hırsız iması yapılmasından son derece rahatsızdır. İhsan’la konuşmak için ofisin yolunu tutar.

Burak’ın babası, sunduğu maddi imkanları kesince Burak parasızlıkla karşı karşıya kalır. Burak durumunu herkesten saklarken, Serra, Burak’ın babası ile konuşmasına kulak misafiri olur.

Burak ve Biricik, Serra konusunda tartışır. Burak, Biricik’e Serra yenilgisini kabul etmesini söylerken, kendisi de bu entrikalardan yavaş yavaş sıkılmaya başladığını hissettirir.

Gerçeği öğrenen Selim suçluluk duygusuyla perişan olur. Serra’ya kendini affettirmek için var gücüyle çabalayıp öfkesini yatıştırmaya çalışır ancak Serra kendisine yapılmış bu hakareti kabullenemez.