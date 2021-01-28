Sol Yanım dizisi final mi yapacak? Star Tv'de 2 diziye final yolu göründü!

28 Ocak 2021 Perşembe 16:23 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 16:23

Sol Yanım dizisi final mi yapacak? sorusunun yanıtı, diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. Final yapacak olan dizilerin önce gününün değiştirilmesiyle ortaya çıkan iddialar reyting sonuçlarıyla da güçlendi. Özcan Deniz'in yeni dizisinin Cuma günü yayınlanacak olmasıyla birlikte reytingleri çok düşen Akrep ve Sol Yanım dizisi için final olasılığı gündeme geldi. Akrep ve Sol Yanım dizilerinin reytingleri beklenenin çok altında gerçekleşti.

Star TV, yeni dizisi için Perşembe akşamları yayınlanan Sol Yanım dizisinin Çarşamba günlerine çekti. Cuma günü yayınlanan Akrep dizisinin yayın gününü ise Perşembe olarak değiştirdi.

Genç oyuncularla usta oyuncuları bir araya getiren dizi, kısa zamanda izleyici kitlesi kazanmayı başarsa da reytinglerde bunu ispatlayamadı.

Güvercin, İyi Günde Kötü Günde ve Babil dizilerine final yaptıran Star TV, yeni yayına sürdüğü Akrep ve Sol Yanım dizilerinden de beklediğini bulamadı.

Geçen hafta Reyting sonuçlarında Totalde 17. sırada olan Sol Yanım, bu hafta Totalde 22. sırada yer aldı. AB grubunda ise 29. sıraya oturdu. Hal böyle olunca Sol Yanım dizisinin final yapacak olması öngörülüyor.

Özcan Deniz'in yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim' ise Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.

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