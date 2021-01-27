27 Ocak 2021 Çarşamba 11:07 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:07

Masumlar Apartmanı 19. bölüm izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölüme; İnci'nin Safiye'nin yaşadığı evde yaşamayı kabul etmesi damga vurdu. Masumlar Apartmanı 19. bölümde İnci, Gülben'in konuşmasından sonra çok kritik bir adım atarak Safiye'nin evine gelir. İnci, artık Safiye ile aynı evde yaşayacaktır. Öte yandan Safiye, Naci ile ilgili acı gerçeği öğrenecektir. İşte kaçıranlar için Masumlar Apartmanı 19. bölüm full izleme linki. Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

MASUMLAR APARTMANI 19. BÖLÜM İZLE (TRT)

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın son bölümü sonrası yeni bölümden ilk fragman sorgulanıyor. Ancak Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı daha yayımlanmadı.

MASUMLAR APARTMANI 19. BÖLÜM ÖZETİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan gerçek yaşanmış hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı 19. bölümde Han, İnci’nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han’dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır.

Evdekiler Han’ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege’nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman’ı şoke eder. Ancak Ege’nin sonraki hamlesi Neriman’ı yıkar.

Ablasının ve Han’ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci’yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci’nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar.

İnci, kendisiyle konuşmaya gelen Han'a "Biz evlenince nasıl bir hayatın bizi beklediğini ve kendi mecburiyetlerini söylemedin bana. Benim istemediğim sen değilsin o ev" diyerek tepki gösterir.

Gülben bu duruma el atmaya karar verir. Han'ın üzüntüsüne dayanamaz ve İnci ile konuşmaya gider.

İnci, Gülben'in sevgi ile ilgili söylediklerinden etkilenip Safiye ile aynı evde yaşamayı kabul eder.

Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru’ya son isteğini söyler.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

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