29 Ocak 2021 Cuma 12:30 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 12:30

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı'nın 4. yeni bölüm fragmanına "İnsan akrabasından, kardeşimden vazgeçecek kadar ne yaşamış olabilir ki?" sözleri damga vurdu. Maraşlı büyük bir oyun oynandığının farkındadır. Mahur ise en yakınındakilerin kendisinden neden nefret ettiğini sorgularken, sadece Maraşlı'ya güvendiğini söyler. Maraşlı 4. yeni bölüm fragmanı izle! İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı...

MARAŞLI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Maraşlı büyük bir oyun oynandığının farkındadır. Mahur ise en yakınındakilerin kendisinden neden nefret ettiğini sorgularken, sadece Maraşlı'ya güvendiğini söyler. Öte yandan Savaş Mahur'a babasının eski ortağını işaret eder.

MARAŞLI 4. BÖLÜM FRAGMANI

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır. Mahur delirecek gibi olur.

Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı? Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir? Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı'yı dinleyecek mi?

Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır. Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Mahur ve ailesi Savaş'ın anlaşma isteğini kabul edecek mi? Maraşlı, hayatı tehlikede olan Mahur'u korumak için onu ıssız bir dağ evine getirir. Bu durum Türel ailesinde panik yaratır. Maraşlı, Mahur'u ailesinden bile koruması gerektiğini düşünmektedir. Dağ evinin ziyaretçisi kim olacaktır?

MARAŞLI KONUSU

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz ‘Maraşlı’, Alina Boz ise ‘Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı’nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.

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