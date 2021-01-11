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Dizi

Maraşlı 1. bölüm izle! Maraşlı 1. bölüm tek parça (ilk bölüm)

Maraşlı dizisi ilk bölümüyle Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir asker ve fotoğrafçı arasında yaşananların ele alındığı Maraşlı 1. bölümü ile izleyiciden tam puan aldı. Her hafta pazartesi akşamları yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz yer alıyor. Maraşlı 1. bölüm izlemek isteyenler haberimizdeki link üzerinden Maraşlı 1. bölüm tek parça (ilk bölüm) olarak ulaşabilirler.

11 Ocak 2021 Pazartesi 23:43 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:43
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Maraşlı 1. bölümü ile Pazartesi akşamı Atv'de yayınlandı. İlk bölümü ile beğeni toplayan dizinin senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün üstleniyor. Maraşlı dizisi oyuncuları arasında Burak Deniz Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten gibi isimler bulunuyor. Maraşlı 1. bölüm izle! Maraşlı 1. bölüm tek parça (ilk bölüm)

MARAŞLI 1. BÖLÜM İZLE

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar.

Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Maraşlı dizisi oyuncuları arasında, Burak Deniz Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik yer alıyor.

Burak Deniz – Maraşlı

Alina Boz – Mahur

Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel

Saygın Saygın Soysal – Savaş

Serhat Kılıç – Necati

Cemil Büyükdöğerli – İlhan

Rojda Demirer – Firuzan

Melis İşiten – Dilşad

Cihan Yenici – Ozan

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