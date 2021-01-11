11 Ocak 2021 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:01

Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten hakkında araştırmalar hız kazandı. İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin konusunun yanı sıra oyuncuları da dikkat çekti. Bu oyunculardan biri de Dilşad karakterini canlandıran Melis İşiten oldu. İzleyiciler; Maraşlı dizisi Dilşad (Melis İşiten) kimdir? Melis İşiten nereli ve kaç yaşında? gibi sorulara yanıt arıyor. 1989 yılında doğan Melis İşiten, geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu’ndan boşanmıştı. İşte Maraşlı Dilşad (Melis İşiten) biypgrafisi.

Maraşlı dizisi ilk bölümü ile Pazartesi akşamı Atv'de yayınlandı. Her hafta pazartesi akşamları yayınlanacak olan dizide Burak Deniz ve Alina Boz, melis İşiten gibi isimler yer alıyor.

İlk bölümü ile beğeni toplayan dizinin senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün üstleniyor. Maraşlı dizisi oyuncuları arasında Burak Deniz Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten gibi isimler bulunuyor.

MARAŞLI DİLŞAD KİMDİR?

35 yaşındadır. İlhan'ın karısıdır. Genç¸ yaşta evlenip hamile kalmıştır. Konservatuar mezunudur. İnce zevkleri olan klas bir kadındır. Kültürlü, entellektüel biridir. Son derece şık ve zariftir. Mahur'un ailede tek dertleşebildiği ve en iyi anlaştığı kişidir.

MELİS İŞİTEN KAÇ YAŞINDA?

Melis İşiten, 1989 yılının Haziran ayında dünyaya geldi. Kendini bildi bileleli sahneye merakı olduğunu belirten Melis İşiten, üniversitede tiyatro bölümünü seçti. Tiyatro eğitimi ardından oyuncu koçluğu yapmaya ve iyi bir anlatıcı olmak için eğitimlere gitti.

Tanışmalarının üzerinden 3 ay geçtikten sonra 2014 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile Kahramanmaraş’ta ailelerinin de haberi yokken evlendi. Melis İşiten, 2016 yılında kızları Ada’yı dünyaya getirdi. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar çok konuşulan Melis İşiten- Uraz Kaygılaroğlu çifti 2019 yılında boşandı.

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