Maraşlı dizisi konusu nedir? İşte yeni dizi Maraşlı konusu ve oyuncuları

11 Ocak 2021 Pazartesi 16:17 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:17

Maraşlı konusu ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Türk yapımı diziyi merak edenler tarafından araştırılıyor. Pazartesi akşamları Atv'de yayınlanacak olan dizinin senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün üstleniyor. Maraşlı dizisi oyuncuları arasında Burak Deniz Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten gibi isimler bulunuyor. İşte yeni dizi Maraşlı konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar.

Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Maraşlı dizisi oyuncuları arasında, Burak Deniz Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik yer alıyor.

Burak Deniz – Maraşlı

Alina Boz – Mahur

Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel

Saygın Saygın Soysal – Savaş

Serhat Kılıç – Necati

Cemil Büyükdöğerli – İlhan

Rojda Demirer – Firuzan

Melis İşiten – Dilşad

Cihan Yenici – Ozan

Maraşlı dizisinin oyuncuları ve konusunun yanı sıra müzikleri de dikkat çekti. Maraşlı dizisi müzikleri fragmanda yer almasıyla birlikte şimdiden izleyicinin beğenisini topladı.

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