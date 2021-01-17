17 Ocak 2021 Pazar 14:12 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 14:12

Maraşlı dizisi hangi gün? sorusunun yanıtı, dizinin ilk bölümünü izleyenler tarafından merak ediliyor. ATV'nin Maraşlı dizisi ilk bölümüyle izleyiciden tam not almayı başardı. İlk bölümün ardından Maraşlı 2. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Maraşlı 2. bölüm fragmanına “Dünyayı sevgisiz büyüyen insanların savaşları mahvetti.” sözleri damga vurdu. İşte Maraşlı'nın 2. bölüm fragmanı...

MARAŞLI DİZİSİ HANGİ GÜN?

Maraşlı dizisinin başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz yer alıyor. Ekrana gelen ilk bölüm ile izleyiciden tam not alan Maraşlı dizisi 2. bölüm ile 18 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

MARAŞLI 2. BÖLÜM FRAGMANI

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı, her hafta Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşacak. Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?

Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?

Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?

Maraşlı 1. bölüm izle!

Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır.

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda; Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici bulunuyor.

OYUNCU KADROSU

Burak Deniz – Maraşlı

Alina Boz – Mahur

Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel

Saygın Saygın Soysal – Savaş

Serhat Kılıç – Necati

Cemil Büyükdöğerli – İlhan

Rojda Demirer – Firuzan

Melis İşiten – Dilşad

Cihan Yenici – Ozan

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