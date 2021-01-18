18 Ocak 2021 Pazartesi 21:00 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:00

Maraşlı 2. bölümüyle Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerin saldırıya uğrayan kızının intikamını almak için yaşananların ele alındığı Maraşlı 2. bölümü ile izleyiciden tam puan aldı. Her hafta pazartesi akşamları yayınlanan dizinin başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz yer alıyor. Peki Maraşlı 2. bölümde neler oldu?Maraşlı 2. bölümü izlemek isteyenler haberimizdeki link üzerinden ulaşabilirler.

MARAŞLI 2. BÖLÜM İZLE

Maraşlı 2. bölümde; Maraşlı, Mahur'adiyor.

MARAŞLI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?

Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?

Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?

Maraşlı 2. bölümde; Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar...

Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Maraşlı dizisi oyuncuları arasında, Burak Deniz Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik yer alıyor.

Maraşlı 1. bölüm izle!

Mahur ne demek?