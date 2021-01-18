18 Ocak 2021 Pazartesi 23:50 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:50

Uyanış Büyük Selçuklu 17. bölümüyle Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu 17. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Sencer, Faysal’ın aslında bir Batıni olduğunu ve Markus’la arasındaki kirli bağlantıyı öğrenecek mi? Başulu’yu ağır yaralayan ve Korkut Bey’i şehit eden Markus’tan intikamını alacak mıdır? Öte yandan Faysal ile evliliğin eşiğine gelmiş olan Turna ne yapacak? Uyanış Büyük Selçuklu 17. bölüm izlemek isteyenler için son bölüm linki ve özeti haberimizde yer alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 17. BÖLÜM İZLE!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 17. BÖLÜM ÖZETİ

Uyanış Büyük Selçuklu 17. bölümde; Faysal, hakikatte Batıni davasını Şelemzar’a hâkim kılmak; görünürde İlteber ile akrabalık bağı kurup Şelemzar’daki ticari faaliyetlerine meşruiyet kazandırmak ve Selçuklu’nun üzerine uyguladığı baskıdan kurtulabilmek için Turna ile evlenmek istemişti. Sahip olduğu maddi güçle de İlteber’i bu evliliğe ikna etmeyi başarmıştı. Faysal ile evliliğin eşiğine gelmiş olan Turna ne yapacaktır? İlteber’i bu evlilikten vazgeçirtecek olan sebep ne olacaktır?

Diğer taraftan yakın dostu Eynar’ı öldüren Sencer’den intikam almak için harekete geçen Markus, intikamı için Başulu’yu ağır yaralamıştı. Başulu, aldığı ağır yaradan ötürü kıyısına kadar geldiği ölümden kurtulabilecek midir?

Sarayın içinde Batınilere bağlı tehlikeli bir casus olduğunu anlayan ve en çok da Hasan Sabbah’tan şüphelen Nizamülmülk, Batınilerin mukaddes bildiği Sırlar Kitabı’nı kullanarak bir tuzak kurmuştu. Bu tuzak neticesinde Hasan Sabbah’ı yakalamış ve onun gerçek kimliğini açığa çıkarmayı başarmıştı. Hasan Sabbah içine düştüğü tuzaktan nasıl kurtulacaktır?

Öte yandan Sencer, Başulu’nun intikamı için Markus’un peşine düşecektir. Selçuklu’nun ve dahi Sencer’in peşine düştüğü Markus, güçlenebilmek için nasıl bir yol izleyecektir? Bunun için Sabbah aracılığıyla Faysal ile nasıl bir ittifak kuracaktır?

Sencer, Faysal’ın aslında bir Batıni olduğunu ve Markus’la arasındaki kirli bağlantıyı öğrenecek midir? Başulu’yu ağır yaralayan ve Korkut Bey’i şehit eden Markus’tan intikamını alacak mıdır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hasan Sabbah, yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer’in şüphelerini üzerine çekmişti.

Son olarak; başında olduğu Batıni teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı’nın Selçuklu’nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah, bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer’den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki; kitabı kurtardığı sırada, Sencer’e yakalanmıştı.

Sarayın içinde Batınilere bağlı tehlikeli bir casus olduğunu anlayan ve en çok da Hasan Sabbah’tan şüphelen Nizamülmülk, Batınilerin mukaddes bildiği Sırlar Kitabı’nı kullanarak bir tuzak kurup Hasan Sabbah’ın gerçek kimliğini açığa çıkarmayı başarmıştı.

Öte yandan Markus, Başulu hatunu ağır yaralayıp Korkut Bey’i şehit etti.