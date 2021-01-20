20 Ocak 2021 Çarşamba 09:17 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:17

Kanal D'nin her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi Hekimoğlu 33. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hekimoğlu son bölümde; Hekimoğlu yine kritik bir vakanın ortasında kalıyor! Genç bir hasta bilinç kaybı yaşar. Hekimoğlu tedaviyi bulmaya çalışırken İpek ve diğerlerinin markajı altında kalır. Ateş o zor kararı verebilecek mi? Hekimoğlu 33. bölüm izleyemeyenler için son bölüm tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Hekimoğlu 33. bölüm tek parça izle!

HEKİMOĞLU 33. BÖLÜM İZLE

Hekimoğlu 33. son bölümde; Komiser Mahir boş durmaz ve Ateş’in ekibini sorguya çekmeye çalışır.

Mahir, Ateş'ten intikam almak için beklenmedik bir hamle yapar. Ateş'i trafikte yakalar ve ehliyeti olmadığı için motoruna el koyarak, Ateş'i de nezarete atar. Geceyi nezarette geçirmek zorunda kalan Ateş'in imdadına ise Orhan yetişir. Ne olup bittiğini anlamaya çalışan Orhan, onu sorguya çekse de bir cevap alamaz. Ateş ise Mahir'in artık onunla uğraşacağının farkındadır...

Mahir, nezaretten çıkan Ateş'in evine baskın yapıyor. Ateş, hastanedeyken eve giren Mahir onun kullandığı ilaçları buluyor. Fazla miktarda ilaç bulan Mahir, Ateş'in bu ilaçları dağıttığını ima ediyor ve onu zan altında bırakıyor. Bu durum karşısında artık çok fazla canı sıkılmaya başlayan Ateş ise ağrılarının çok olduğunu söyleyerek kendini açıklamaya çalışıyor. Mahir, ilaçların reçeteli olduğunu duyunca ise rotayı Orhan'a çeviriyor. Peki Ateş, Mahir'den nasıl kurtulacak?

Hekimoğlu her şeyi değiştirecek önemli bir yolculuğa çıkıyor…

10 yıldır bitkisel hayatta olan bir adamın oğlu, babasını hastanede ziyarete geldiği sırada düşüp kriz geçirir. Genç adamın durumu ciddileştikçe, klasik yollardan çare bulamayan Hekimoğlu, komada olan babasını uyandırır. Amacı adamdan ailenin tıbbi geçmişini öğrenip, oğlunu kurtarmaktır. Ancak baba tekrar komaya girmeden önce sadece bir günü olduğunu öğrenir ve kalan vaktini hastanede geçirmek istemez.

Ateş ve Orhan, bu son yolculuğunda ona eşlik edecektir. Ateş hastanede yokken Komiser Mahir de boş durmaz ve Ateş’in ekibini sorguya çekmeye çalışır. Çember iyice daralmaktadır ancak Hekimoğlu hala işin ciddiyetinin farkında değildir.



Hekimoğlu 19 Ocak Salı yayınlanan yeni bölümde Mahir, Ateş'le uğraşırken onun yakın arkadaşı Orhan'ı da göz hapsine alıyor. Ateş'in bir açığını bulmak için herkesi kontrol altında tutmaya çalışan Mahir, Ateş'in ilaç reçetelerini Orhan'ın yazdığını öğreniyor. Bu reçeteleri bulup, altlarındaki imzaların farklı olduğunu anlıyor. Soluğu Orhan'ın yanında alan Mahir, onu bu konuda köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Orhan, bu baskıdan çok rahatsız olsa da asla Ateş'i satmıyor. Mahir buradan da eli boş ayrılıyor. Ancak Orhan'ı da takibe almaktan geri durmuyor.

Hekimoğlu yine kritik bir vakanın ortasında kalıyor!

Genç bir hasta bilinç kaybı yaşar. Hekimoğlu tedaviyi bulmaya çalışırken İpek ve diğerlerinin markajı altında kalır.

Çocuğun davranışlarındaki tuhaflığı fark eden Ateş, onun epilepsi olduğunu anlar ve bunu test etmek için küçük bir oyun oynar. Çocuğun durumu sandığından daha ciddidir ve artık Ateş'i karmaşık bir vaka beklemektedir. Ateş'in çocuğu görür görmez hastalığına koyduğu tespit ise herkesi şaşırtır... Peki çocuğun hastalığı nasıl tedavi edilecektir? Ateş ve ekibi bu vakanın içinden nasıl çıkacak?

Hekimoğlu soruşturma altında!

Ateş, polisin radarına giriyor ve evine baskın yapılıyor. Ateş'in evinde bulunan yüksek sayıda ağrı kesici başına büyük bela açıyor.

Öte yandan Hekimoğlu, İpek'in tüm ısrarlarına rağmen kritik bir hastaya müdahalede bulunuyor! Ateş ne yapacak?

HEKİMOĞLU ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bacak ağrıları tekrar başlayan Hekimoğlu, bir yandan kendiyle mücadele ederken, bir yandan da otizmli bir hastayla ilgilenir. Otizmli çocukla ilişki kurabilen tek kişi, şaşırtıcı biçimde Hekimoğlu olacaktır.

İpek ve Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladıkları sırları Zeynep tarafından öğrenilir. Zeynep gerçekleri söylemeleri için onlara baskı yaparken, İpek Hekimoğlu’nun kendi yüzünden depresyona girdiğini düşünür. Hekimoğlu bir yandan vakayı çözmeye çalışırken, bir yandan da beladan geri durmaz.

Poliklinik esnasında tartıştığı Mahir, Hekimoğlu’nun başına ummadığı dertler açacaktır.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!