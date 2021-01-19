19 Ocak 2021 Salı 11:48 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 11:48

Çukur son bölümü le dün akşam Show Tv ekranlarında yayınlandı. Çukur 112. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Çukur son bölümde; Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken Çağatay ve Kulkan’ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan, bir Koçovalı’yı daha ölümle burun buruna getirdi. Çukur son bölüme Akın'ın hedef alındığı patlama damga vurdu. Peki Çukur'un dün akşamki bölümünde Akın Koçovalı öldü mü? Çukur 112. bölüm full izle Puhu Tv!

Çukur 112. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Cumali'nin altında yer alan bomba düzeneğini imha eden Yasmin Çukur'da işleri yerine koymak üzereyken beklenmedik gelişmeler yaşandı. Cumali'nin bombasını etkisiz hale getiren Yasmin herkese rahat bir nefes aldırırken Kulkan gizli bombayı patlattı! Akın'ın yaralandığı patlamada final sahnesi nefesleri kesti! Çukur Akın Koçovalı öldü mü? Çukur 112. son bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Çukur son bölüme Akın'ın patlamada yaralanması damga vurdu. Çukur dün akşamki bölümde Akın Koçovalı öldü mü?

ÇUKUR 112. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Çukur son bölümde (4. Sezon 20. Bölüm) Koçovalılar, Cengiz Erdenet’in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay’ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken, Çağatay’ın Çukur’u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalıların elini kolunu bağladı.

Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken Çağatay ve Kulkan’ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan, bir Koçovalı’yı daha ölümle burun buruna getirdi.

Çukur son bölümde Akın ile birlikte odada mahsur kalan Yasmin bulunan makas ile birlikte bilinmeyen yönlerini göstermeye başladı. Akın'a bombayı nasıl çözeceğini anlatan ve bombayı etkisiz hale getiren Yasmin kurtuluşun ilk adımı oluyor.

Çukur'a gelen ve gelişmeleri takip etmek isteyen Kulkan fark edilince kovalamaca başladı. Çukur'un adamlarından biriyle kavgaya başlayan Kulkan adamı alt edip yoluna devam etti.

Çukur dün akşamki bölümde Akın'ı ve kendini kurtaran Yasmin soluğu Cumali'nin yanında aldı. Kendisine kurulan düzenekten farklı olan bomba Yasmin'in işini zorlaştırdı.

Çukur 112. Bölümde; Cumali'nin altında yer alan bomba düzeneğini imha eden Yasmin Çukur'da işleri yerine koymak üzereyken beklenmedik gelişmeler yaşandı. Cumali'nin bombasını etkisiz hale getiren Yasmin herkese rahat bir nefes aldırırken Kulkan gizli bombayı patlattı! Akın'ın yaralandığı patlamada final sahnesi nefesleri kesti! Peki Akın Koçovalı öldü mü? sorusunun yanıtı ise haftaya yayınlanacak olan bölümde belli olacak.

Öte yandan Vartolu’nun Afganistan’da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erdenet'lerin sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirdi.

Ogeday’ın ölümü sonrası Cengiz’e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam etti.

Yamaç'ı arayan Kulkan, Cengiz Erdenet'in otele döndüğünü ve bu sefer hiçbir tuzak olmadan kendisini alabileceklerini söyledi. Hemen ardından arayan Celasun'un da Çağatay'ın otelden çıktığını söylemesiyle Yamaç derhal harekete geçti.

Cengiz Erdenet'in peşine düşen Çukurlular beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Çağatay'ın getirdiği adam hem ormana hem de otelin farklı yerlerine kurduğu bubi tuzaklarıyla Cumali ve diğer Çukurlular'ı yaralamayı başardı.

Yamaç gizemli adam ile karşı karşıya geldi. Farklı dövüş sanatlarını harmanlayarak savaşan adam Yamaç'ın hakkından gelmeyi başardı. Yamaç'ı son anda yetişen Cumali kurtardı.

Otele gelen Yamaç, Cumali ve Akın, Cengiz Erdenet'i yakaladılar. Yamaç, Cengiz'e mahalleyi zehirlediği maddeyle ya da silahla ölme şansını tanıdı.