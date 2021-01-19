18 Ocak 2021 Reyting sonuçları: Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

19 Ocak 2021 Salı 09:37 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 09:37

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Pazartesi akşamı yarışta Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 18 Ocak 2021. reyting sonuçları…

Pazartesi akşamı Tv8’de Survivor 2021, TRT1’de Uyanış Büyük Selçuklu, Show Tv'de Çukur, FOX Tv'de Yasak Elma, Atv'de Maraşlı dizileri izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

18 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır.

Geçen hafta Pazartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 YASAK ELMA FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 MARASLI ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

5 CUKUR SHOW TV

6 MARASLI ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SURVIVOR TV8

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 SEFIRIN KIZI STAR TV