19 Ocak 2021 Salı 12:49 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 12:49

Sefirin Kızı 36. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Sefirin Kızı 36. bölümde; Özgürlüğüne kavuşan Sancar her şeyin tek tek yoluna girmesiyle kötü günlerin bittiğini düşünür. Ancak Nare’nin evleniğini öğrenmesi onun hayatını alt üst edecektir. Evlilik haberi konakta da bomba etkisi yaratır. Sancar bu olay sonrasında hayatına nasıl bir yön verecek? Sefirin Kızı 36.bölüm full izleme linki kaçıranlar için haberimizde yer alıyor.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı 36. bölümü ile Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. Sefirin Kızı son bölümde; Nare'nin hayat boyu esir kalma fedakarlığı sayesinde Sancar özgürlüğüne kavuşmuştur. Sancar gerçeği öğrendiğinde ne yapacak? Sefirin Kızı 36. bölümü Puhu Tv'den veya Star Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler. Sefirin Kızı 36. bölüm izle Puhu Tv

SEFİRİN KIZI 36.BÖLÜM FULL İZLE STAR TV

Sefirin kızı 36. bölümde; Özgürlüğüne kavuşan Sancar her şeyin tek tek yoluna girmesiyle kötü günlerin bittiğini düşünür. Ancak Nare’nin ondan uzak durmasıyla kendini bambaşka soruların içinde bulur. Şüphelerinin peşine takılarak ondan saklanan tüm gerçekleri birer birer ortaya çıkarmaya başlayacaktır.

Güven’in artan baskısıyla Gediz ve Nare’nin evliliklerinin sır olarak kalması çok zor hale gelir. Aldıkları bir haberle Sancar ve Gediz en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Sonunda Sancar, Nare’nin Gediz ile evlendiğini öğrenir. Bu gerçekle nasıl başa çıkacağını bilemeyen Sancar’ın inandığı tüm değerler altüst olacaktır. Sancar, Nare'ye dair tüm anılarını yakar.

Evlilik haberi konakta da bomba etkisi yaratır. Melek büyük bir umutsuzlukla babasına sarılır. Baba kızın birbirlerine destek olmaktan başka çareleri yoktur. Nare, bugüne kadar yaşadıklarının üzerine bir de Sancar’ın özgürlüğü adına altına girdiği yükleri artık taşıyamaz. Hem kendi hem de sevdiklerinin hayatı için bir karar almalıdır. Herkes için yeni bir hayat ihtimali mümkün olacak mıdır?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SANCAR İÇERDE BIÇAKLANIR

Sancar hapishanedeyken Sefir beyin talimatıyla bıçaklanır. Apar topar hastaneye kaldırılan Sancar, başta Nare olmak üzere tüm konağın yüreğini sızlatır.

Nare'nin babasının Sancar'ın özgür kalması için bir şartı vardır. Nare ve Gediz'in evlenmesi... Nare ve Gediz, Sancar'ın özgür kalabilmesi için evlenirler.