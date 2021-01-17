Kefaret 9. bölüm izle! Kefaret 9.bölüm tek parça izle!

17 Ocak 2021 Pazar 21:00 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 21:00

Kefaret 9. bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Her bölümüyle izlenme rekorları kıran dizi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Kefaret 9.bölümde Zeynep, Sude sayesinde büyük bir miras elde eder. Sude'nin dadısı Ayşe hanımın ezberlediği kağıdı bulur ve hesap sorar. Zeynep gerçek kızının Cansu olduğunu öğrenecek mi? şte kaçıranlar için Kefaret 9. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

KEFARET 9. BÖLÜM FULL İZLE

Kefaret 9.bölümde; Zeynep, Ahmet’e neden Elif’in bulunduğu haberini gizlediğini anlatırken Meltem de yaptıklarının ortaya çıkması korkusu ile zor anlar yaşamaktadır.

Arzu abisinin kirli geçmişinin kalıntılarından kurtulmaya uğraşırken Sinan, Cansu’nun Zeynep’in gerçek kızı olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır.

Zeynep bir yanlış anlama sonucu kopma noktasına geldiği Sinan’la yüzleşirken birbirlerine gerçek duygularını açma fırsatı bulurlar.

Ahmet, Elif’le ayrı geçen yıllarının açığını kapatmaya kararlıdır ve Zeynep’in bütün itirazlarına rağmen çiftliğe yerleşir.

Meltem bu birlikteliği ne olursa olsun engellemeye kararlıdır ve çok riskli bir adım atar.

Meltem Ahmet'e kızından emin olması için DNA testi yaptırması gerektiğini söyler. Zeynep gerçek kızının Cansu olduğunu öğrenecek mi?

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet, Arzu’yu tedavi ederken karşılaştığı Cansu’nun kendi kızı olabileceğinden kuşkulanmaya başlar. Münevver, Sinan’a araba alma bahanesiyle Kadir’le hoş bir gün geçirir. Ancak Sinan kendisine danışılmadan alınan bu arabaya tepki gösterecektir.

Meltem, Ahmet’in evlenir evlenmez kendisini başından atmasının faturasını Zeynep’e keser ve aralarında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Sinan, Arzu ve Mehmet’in Cansu konusunda yalan söylediklerini ve Cansu’nun gerçekten Zeynep’in kızı olduğundan emindir ancak bunu Zeynep’e nasıl söyleyeceğini bilememektedir.

Sabri’nin Elif’i kaçırdığını itiraf ederek kızını ve büyük bir serveti Zeynep’e bıraktığı haberi basına düşer. Bu haberin Ahmet tarafından öğrenilmesinin sonuçları Zeynep için çok ağır olacaktır.

KEFARET KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet (Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.

Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.

Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.

Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.

Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri alırlar. Bir fazlasıyla!