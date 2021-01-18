17 Ocak 2021 Reyting sonuçları: Pazar reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:17 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 09:17

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Pazar akşamı ekranlarda; Çok Güzel Hareketler 2, Hercai, Kefaret, Arıza, Menajerimi Ara, Gülgür Güldür show ve Tövbeler Olsun yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 17 Ocak 2021 reyting sonuçları…

Pazar günü Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, Tv8’de Survivor 2021, TRT1’de Tövbeler Olsun, Show Tv'de Arıza, FOX Tv'de Kefaret, Atv'de Hercai dizileri izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

17 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Aaçıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır.

Geçen hafta Pazar reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de birinci sırada Survivor, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Show Ana Haber yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Menajerimi Ara yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 SHOW ANA HABER SHOW TV

4 A.RIZA SHOW TV

5 KEFARET FOX

6 HABER ONU SHOW TV

7 HERCAI ATV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 A.RIZA (OZET) SHOW TV

10 KEFARET (OZET) FOX