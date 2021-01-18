18 Ocak 2021 Pazartesi 10:27 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:27

Hercai 55. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Atv'nin Cuma günleri yayınlanan fenomen dizisi yeni bölümü ile ekranlara geldi. Hercai 55. son bölümde; Reyyan bir yandan var gücüyle Miran’a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize’ye bir teklifte bulunur. Azize’nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur. Hercai 55. bölümü izleyemeyenler son bölüme aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirler. Hercai son bölüm Youtube 55. bölüm izle!

HERCAİ 55. BÖLÜM İZLE!

Hercai 55. bölümde; Dilşah’ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur.

Azize’den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır. Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar.

Harun'u ikna etmeye çalışan Yaren, İntihar etmeye kalkışıp kendi başına silah dayıyor. Harun ise silahı elinden almaya çalışırken vurulup ölüyor. Yaren'in acısı izleyenleri derinden etkiledi.



Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah’ın gelişi Zehra’yı da hayli zor durumda bırakmıştır.

Reyyan bir yandan var gücüyle Miran’a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize’ye bir teklifte bulunur. Azize’nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.

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