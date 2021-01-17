17 Ocak 2021 Pazar 11:55 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 11:55

Kuzey Yıldızı 47. bölümüyle Cumartesi akşamı Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Hem duygusal hem de Komedi tufanı dizi Kuzey Yıldızı 47. bölümde; Ünlü gurme Engin Ar'a Ordu'nun meşhur lezzetlerini sunan Yıldız, Kuzey'den Engin Ar'ın asıl geliş sebebini öğrenince küplere bindi. Engin'e iyi bir ders veren Kuzey ve arkadaşları izleyenleri güldürdü. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuzey Yıldızı 47. bölüm Puhu Tv izleme sayfası tek parça olarak sizlerle.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV'de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI 47. BÖLÜM İZLE SHOW TV

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 47. Bölümünde; Kuzey ve Yıldız, sonunda hayalini kurdukları sabaha uyanmıştır. Rüya gibi evlerinde, baş başalardır. Bir süre tüm sorumluluklardan ve sorunlardan uzak sadece aşklarını yaşayacaklardır. Ama hayat, yine onların kurduğu plana rağmen devam etmektedir.

Kuzey ve Yıldız, yine baş başa kalamamışlardır. Ama Yıldız’ın asıl problemi daha başkadır. Restoranda işler kötüye gitmektedir ve bunun için bir çözüm bulmaları gerekmektedir.

Feride’nin önerisiyle restoran; eski, kalabalık günlerine dönecektir. Ünlü gurme Engin Ar, restoranın umudu olmuştur. Fakat, büyük umutlarla ağırladıkları Engin Ar, kimsenin tahmin etmediği olaylara sebep olacaktır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 47. Bölümünde; Ünlü gurme Engin Ar'a Ordu'nun meşhur lezzetlerini sunan Yıldız, Kuzey'den Engin Ar'ın asıl geliş sebebini öğrenince küplere bindi. Kuzey, kızı Feride'ye yan gözle bakan Engin Ar'a haddini bildiren Yıldız'ı alnından öptü.

ENGİN AR'A 'THİS İS ORDU!'

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 47. Bölümünde; Ordu'ya Feride için geldiğini ağzından kaçıran Engin Ar, panpaların hışmına uğradı. Engin Ar'ın kızı için kötü düşüncelere sahip olduğunu duyan Kuzey, panpalarıyla birlikte ona "This is Ordu" yaptı.

CEVHER'İN YENİ GÖZDESİ; FAHRİYE

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 47. Bölümünde; Cevher, evlenmek için kendisine yeni bir talip ararken Yıldız'ın arkadaşı Fahriye'yi restoranda gördü ve ondan çok hoşlandı.

YILDIZ BAYILIYOR!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 47. Bölümünde; Gökçe ve Mine eve hamster getirdiler. Yıldız'ın fareden korktuğunu bildikleri halde eve getirdikleri hamsterı kafesinden çıkarttılar. Hamsterı evinde gören Yıldız baygınlık geçirdi.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 48. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 48. bölüm fragmanında; Engin Ar'ın yaralanmasından sonra suçu kimin üstleneceği konusunda telaşa düşüldüğü tanıtımda Kuzey, Engin Ar'ı kulübeye kapatmaya karar veriyor. Polislerin Yıldız'ı karakola götürdüğü anlar dikkat çekerken, "Engin Ar yüzünden Yıldız tutuklanacak mı?" sorusu akıllara geliyor.



