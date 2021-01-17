17 Ocak 2021 Pazar 20:55 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 20:55

Arıza 18. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Arıza 18. bölümde İhtiyar’ın yeni dönem için almış olduğu kararlar konsorsiyum toplantısına damga vurur. Ali Rıza ise intikam için Ahmet ve Erol’un peşine düşer. Artık tüm dengeler alt üst olmuştur. Fatih'in ölümü herkesi yasa boğmuştur. İşte Arıza 18. bölüm full izleme sayfası.

ARIZA 18. BÖLÜM FULL İZLE

Arıza 18. yeni bölümde Haşmet, İhtiyar’la yaptığı anlaşmaya sadık kalarak şimdilik ateşkes ilan eder.

Halide, kendisini kurtarmak için kendi canını ortaya koyan Ali Rıza’ya kavuşmuş olmanın sevincini yaşar.

Ali Rıza, intikam için Ahmet ve Erol’un peşine düşer. Fatih ise herkesin katıldığı bir törenle gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanır.

İhtiyar’ın yeni dönem için almış olduğu kararlar konsorsiyum toplantısına damga vurur. Artık tüm dengeler alt üst olmuştur.

Arıza yeni bölümüyle Pazar akşamı 20.00'de Show TV'de!

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fuat; Halide tarafından vurulduktan sonra, kritik durumu kimselere haber edilmeden, önce ameliyata ardından müşahede altına alınır.

Ali Rıza dört koldan Halide’ye ulaşmaya çalışırken; Burak babasının yokluğunda durmak bilmez ve kendi saflarında olmayan herkese saldırılar düzenler. Bu saldırıların hedeflerinden biri de taksi durağı olur.

Halide’nin Burak’ın elinde olduğunu öğrenen Haşmet, son çareyi İhtiyar’ın huzuruna çıkmakta bulur.

Mithat ve Melek başlarına gelenlerden sonra yeni planlar yapmaya devam ederler.

Burak ile karşı karşıya gelen Ali Rıza ise, Halide’yi kurtarmak için kendi hayatını ortaya koymaktan çekinmez.

Burak babasının verdiği ölüm emrini yerine getirmek için Halide'yi bir ormanlık alana götürdü. Burak, Ali Rıza ile Halide'yi takas etti. Burak araçta Ali Rıza'yı nasıl öldüreceğini anlatsa da, abisi Murat'ın Ali Rıza'nın elinde olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Burak'ın kendisine yaptığı teklifi kabul ettiğini söyleyen Mithat önce Galip ile görüşmeye gitti. Galip Şehmuz'un başına gelenlerin kendisinin de başına gelebileceğini ve "İhtiyar"ın Fuat'ın tarafında olduğunu söyledi. Mithat'ın bir adamı ise gizlice Galip'in arkasına geçerek onu öldürdü.

Arıza son Bölümde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatih, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Morgda Fatih'in naaşının yanına gelen taksiciler büyük üzüntü duydular. Ali Rıza bu zamana kadar yaptıklarının kendilerine pahalıya malolduğunu artık kendi bildikleri şekilde savaşacaklarını söyledi.