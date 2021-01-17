Sen Çal Kapımı 27. son bölüm tek parça! Sen Çal Kapımı 27. bölüm full izle!

17 Ocak 2021 Pazar 09:49 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 09:49

Sen Çal Kapımı 27. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Sen Çal Kapımı 27. Bölümde Eda’nın cesareti Semiha Hanım’ı bir kez daha şaşırtmıştır. Torununun kendisine ve tehditlerine rağmen aldığı bu karar karşısında Semiha Hanım’ın başka bir planı vardır. Düğün öncesi kızlar eğlenirlen ilaçlı şerbeti içen Eda kaçırılır. Eda'yi kim kaçırdı? İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 27. bölüm full izleme linki ve 28. yeni bölüm fragmanı.

Sen Çal Kapımı 27. son bölüm izleyenleri heyecanlandırdı. Sen Çal Kapımı 27. bölümde yaşanan sahneler izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sen Çal Kapımı 27. son bölümde; Serkan ve Eda ve Serkan hemen evlilik hazırlıklarına girişirler. Bu birlikteliği istemeyenler için zaman daralmaktadır. İşte Sen Çal Kapımı son bölüm izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı.

SEN ÇAL KAPIMI 27. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





Sen Çal Kapımı 28. yeni bölüm fragmanında Eda ve Serkan arkadaşlarıyla birlikte evlilik öncesi bekarlığa veda gecesi macerası yaşarlar. Serkan ve arkadaşları veda gecesi düzenlerken, kızlar da onların peşindedir.

SEN ÇAL KAPIMI 27. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 27. bölümde; Eda’nın evlilik teklifi karşısında Serkan çok şaşırmış ve mutlu olmuştur. Teklifi kabul etse de hala yapılması gereken bir şey vardır.

Eda ve Serkan’ın evlenmeye karar vermesi arkadaşları arasında coşkuyla karşılanır. Diğer taraftan Aydan ve Ayfer bu kararı şüpheyle karşılarlar. Eda ve Serkan onları nasıl ikna edeceklerini düşünürken Melo bir öneriyle gelir.

Eda’nın cesareti Semiha Hanım’ı bir kez daha şaşırtmıştır. Torununun kendisine ve tehditlerine rağmen aldığı bu karar karşısında Semiha Hanım’ın başka bir planı vardır.

Eda ve Serkan hemen evlilik hazırlıklarına girişirler. İsteme töreni ve kına gecesi bütün karakterlerimiz için zorlayıcı bir süreç olacaktır. Bu birlikteliği istemeyenler için zaman daralmaktadır.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seymen, Eda’yı elde etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Semiha Hanım ve şirkette gizlice onunla işbirliği yapan Balca kendisine yardımcı olmaya çalışır. Bir yanda Seymen’in kötü niyetinin farkında olmayan Eda, diğer yanda Balca’nın kötü niyetinin farkında olmayan Serkan hata yapmaya ne kadar açık olduklarının farkında değillerdir. Birbirlerinin kalbini kıracak ve istemeden de olsa kıskandıracak hamleler yapmaya başlarlar.

Ayfer ve Aydan; Şef Alexander ile yakınlaşmak için artık birbirlerini atlatmaya çalışarak çabalamaktadır. Kendisi için yapılan rekabetin farkında olmayan Alexander ise iki hoş hanıma da eşit mesafede olmayı sürdürür. Engin Pırıl evliliğinde ise Pırıl’ın babası sorun çıkaracak gibidir.

Serkan ve Eda arasındaki gerilim sonunda ikisinin de beklemediği bir anda büyük bir patlamaya yol açar. Bir kıvılcım aralarındaki gerilimin alev almasını sağlamıştır. Bundan sonra olacaklar ise hayatlarının hiç ummadıkları bir noktaya savrulmasına neden olur.