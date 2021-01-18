18 Ocak 2021 Pazartesi 23:45 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:45

Yasak Elma 94. son bölümüyle FOX Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Yasak Elma 94. bölümde; Ender ve Şahika bir olup, başta Yıldız olmak üzere herkesten intikam almaya karar verirler. İlk darbelerini ise Yıldız'a vuracaklardır. İşte kaçıranlar için Yasak Elma 94.Bölüm Full İzleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.

Yasak Elma 94. Bölüm Pazartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 94. son bölümde Ender ve Şahika, Çağatay'ın annesi ile bir olup Yıldız'ı ve Hasan Ali Bey'i bitirmeye karar verirler. Şimdi de Cansu’yu kullanarak Hasan Ali’yi alt etmek için plan yaparlar. Aksiyonun hız kesmediği dizi Yasak Elma 94.bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 94. BÖLÜM İZLE

Yasak Elma 94. bölümde Yıldız, Ender ve Şahika’nın ona yaptığı oyundan sonra onlara güzel bir ders vermek için harekete geçer. Çağatay, Yıldız’ın sürekli bir olaylara karışmasından rahatsız olmaya başlamıştır. Ender ve Şahika, Cansu’yu kullanarak Hasan Ali’yi alt etmek için plan yaparlar.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şahika ve Ender işbirliği yaparak, herkesten intikam almaya karar verirler. Listenin birinci sırasındaki Hasan Ali’yi dize getirmek hiç de kolay değildir. Bu sebeple, onlara yardım edecek birini bulurlar. Cansu, Ender ve Şahika’ya gerçekten yardım edecek mi? Yıldız ise Çağatay’la mutlu olmaya çalışırken Ender ve Şahika’nın gazabından kurtulamaz.

Ender ve Şahika bir olup, başta Yıldız olmak üzere herkesten intikam almaya karar verirler. İlk darbelerini ise Yıldız'a vuracaklardır. Çağatay ve Yıldız’ın tartışması Feride’nin işine geldi. Yıldız’ın intikamı ise acı olacaktır.

Ender ve Şahika, Çağatay'ın annesi ile bir olup Yıldız'ı bitirmeye karar verirler. Yapacakları hamleler Yıldız'ın hayatında kalıcı hasarlara yol açacaktır. Öte yandan Ender, Hasan Ali beye de alenen meydan okur.