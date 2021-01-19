Neslihan Atagül diziden neden ayrıldı? Neslihan Atagül hasta mı?

19 Ocak 2021 Salı 13:52 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 13:52

Neslihan Atagül diziden neden ayrıldı? sorusu Sefirin kızı dizisinin son bölümünde Nare karakterinin olmamasıyla merak edilmeye başlandı. Sosyal medya hesabından diziden ayrılmak zorunda kaldığını açıklayan Atagül'ün, bir süredir bağırsak hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Peki Neslihan Atagül hasta mı? Başarılı oyuncuya 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisinin konulduğu öğrenildi. Peki,Neslihan Atagül'ün hastalığı 'geçirgen bağırsak sendromu' nedir? İşte, ayrıntılar

NESLİHAN ATAGÜL NEDEN AYRILDI?

Star Tv'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde Neslihan Atagül yer almadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, diziden ayrıldığını duyurdu. Bir süre önce hastalandığı iddia edilen güzel oyuncunun başrol olduğu Sefirin Kızı dizisinden ayrılma sebebi ortaya çıktı. Neslihan Atagül hasta mı? Neslihan Atagül'ün hastalığı ne?

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu’nun sağlık sorunları nedeniyle senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. 'Sefirin Kızı Nare' olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu’ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz" denildi.



NESLİHAN ATAGÜL HASTA MI?

Son dönemde hızla kilo kaybeden güzel oyuncunun bir süredir bağırsak hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. İşte Neslihan Atagül'ün hastalığı olan Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler

"VÜCUDUM BANA TOLERANS GÖSTERMEDİ"

'Geçirgen bağırsak sendorumu' teşhisi konulan 28 yaşındaki oyuncu, "Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. 'Sefirin Kızı' ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak yüzeyindeki protein yapılı zonulin molekülü sindirilmiş olan gıda parçacıklarının vücuda girmesine izin verirken, zararlı ve patojen maddelerin geçişine engel olur. Bağırsaktaki floranın bozulmasıyla bağırsak bariyeri geçirgen hale gelir, seçiciliğini kaybeder ve sindirilmemiş gıda parçacıklarının kana geçmesine neden olur. Geçirgen bağırsak sendromunun nedeni, bağırsak hücreleri arasındaki bağın bozulmasıdır.

Besin alerjileri, vitamin eksiklikleri gibi nedenlerle ortaya çıkan bu hastalığın tedavi sürecinde öncelikle bağırsağa zarar veren gıdalardan uzak durulması gerekiyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Besin alerjileri

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Deri hastalıkları

Nörolojik hastalıklar

Vitamin eksiklikleri

Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete

Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren

Fibromiyalji

Kabızlık ve ishal gibi sindirim problemleri

Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma

Irritabl bağırsak sendromu

Kronik yorgunluk

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül Doğulu (d. 20 Ağustos 1992, İstanbul), Çerkes asıllı Türk oyuncu.

Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. 2005 yılında Erberk Ajans'a kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaktadır.

Neslihan Atagül Doğulu, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. 18 Kasım 2011 tarihinde Atv'de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan "Hayat Devam Ediyor" adı dizide Neslihan Atagül, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla oynamıştır. 2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde rol alan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı, başrollerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.

2015 yılında senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolleri paylaştı. Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Atagül'ün oynadığı Kara Sevda adlı dizide Zerrin Tekindor ve Kaan Urgancıoğlu da oynamıştır. 2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü oldu. Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi Madrid'de çekildi.

25 Kasım 2015 tarihinde, 3 yıla yakındır beraber olduğu Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir.