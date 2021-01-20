20 Ocak 2021 Çarşamba 11:55 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:55

'Sefirin Kızı' dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'e geçtiğimiz günlerde geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle Atagül, başrol oynadığı diziye bir süre ara vermişti. Neslihan Atagül'ün ayrılığı sonrası gözler Sefirin Kızı dizisindeki değişikliklere çevrildi. Atagül yerine kimin geleceği merak konusu olurken, flaş bir gelişme yaşandı. Sefirin Kızı'nı Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün oynayacak. İşte detaylar...

NESLİHAN ATAGÜL GİTTİ TUBA BÜYÜKÜSTÜN GELDİ

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan Atagül'ün ayrılığı sonrası Tuba Büyüküstün kadroya dahil oldu. Yıllar sonra ekranlara döneceği ortaya çıkan Tuba Büyüküstün'ün hayranlarını bu gelişme oldukça mutlu etti.

Yıllar sonra ekranlara döneceği ortaya çıkan Tuba Büyüküstün'ün hayranlarını bu gelişme oldukça mutlu etti.

2014 yılında yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisinde başrolü paylaşan Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ü yeniden bir arada izleyecek olan hayranları büyük sevinç yaşadı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İzleyiciyi sevindiren haberin ardından Tuba Büyüküstün'den geldi. Tuba Büyüküstün yaptığı paylaşımda "Hem tanıdık ,hem yepyeni bir yolculuk başlıyor. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle.." sözlerine yer verdi.

Neslihan Atagül diziden neden ayrıldı? Neslihan Atagül hasta mı?