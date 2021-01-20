Sefirin Kızı dizisinde bir ayrılık daha... Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor mu?

20 Ocak 2021 Çarşamba 14:00 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:00

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı hikayesi ile televiyon ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sefirin Kızı dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Dizide Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun Sefirin Kızı dizisinden ayrılacağı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde aynı dizinin başrolü Neslihan Atagül de rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Peki Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor mu? Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

URAZ KAYGILAROĞLU SEFİRİN KIZI'NDAN AYRILIYOR MU?

Pazartesi akşamları yayınlanan Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda Uraz Kaygılaroğlu konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Gediz Işıklı karakterine hayat veren oyuncunun projeden ayrılacağı iddiası doğru çıktı. Sosyal medyada yayılan bu iddianın detayları da belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapımcı ile anlaşma yapan Uraz Kaygılaroğlu, diziye önümüzdeki aylar içinde veda edecek. Vedanın çok yakın bir zaman içinde olmayacağı ancak Uraz Kaygılaroğlu'nun konu hakkında yapımcı ile el sıkışması projede uzun süreli kalmak istemediğini de ortaya koyuyor.

Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı dizisinde ayrılacağı öne sürüldü. İddialara göre dizide Gediz Işıklı karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu yapıma 1-2 bölüm sonra veda edecek.

Başrollerinde; Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp ve Gonca Cilasun gibi isimlerin yer aldığı Sefirin Kızı dizisi kısa süre önce senarist değişikliğine gitmişti. Ege'de geçen bir hikayeyi konu edinen dizide Nare ve Sancar'ın aşkı anlatılıyor.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1987 doğumlu oyuncu Uraz Kaygılaroğlu aslen Balıkesirli. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.

2011 yapımı "Pis Yedili" dizisinde oynadığı Can rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmıştır.

2014 yılında Melis İşiten ile dünya evine girmiş, evliliklerinden iki sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada dünyaya gelmiştir. Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, 2019 yılında evliliklerini sonlandırdı.

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OYNADIĞI FİLMLER

Eltilerin Savaşı (2020)

Karakomik Filmler (2019) – Ethem

Çakallarla Dans 5 (2018) – Kuzen Volki (Sinan)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) – Selim

Bamsı Beyrek (2016) – Bamsı beyrek

Dönerse Senindir (2016) – Kurt

Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)

Ejder Kapanı (2009)

Mezuniyet (2009)

OYNADIĞI DİZİLER

Sefirin Kızı (2019-) – Gediz

Aynen Aynen (2019) – Emir

Ege’nin Hamsisi (2018) – Deniz Çınar

Masum Değiliz (2018) – Mert

Klavye Delikanlı’ları (2017) – Volkan (Kuzen Volki)

Baba Candır (2015-2017) – Haluk Güney

Yedi Güzel Adam (2014) – Adil Erdem Bayazıt

Eski Hikâye (2013) – Ömer

Harem (2012) – Feminen Ağa

Pis Yedili (2011-2013) – Canburger

Es Es (2009-2010) – Fethi

Canını Sevdiğiminin İstanbul'u (2009) – Ferhat

Milyonda Bir (2008) – Berke

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