Maraşlı 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Maraşlı 3. Bölümde neler olacak?

22 Ocak 2021 Cuma 14:08 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 14:08

Maraşlı 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Maraşlı 3. bölümde Savaş hapisten çıkacak, çıktığında da Mahur'un peşine düşecek. Maraşlı, bir yandan saldırıya uğrayan kızının intikamını almak için çabalarken bir yandan da Mahur'u kurtarmaya çalışıyor. Pazartesi akşamları Atv'de yayınlanan dizide başarılı oyuncu Burak Deniz ‘Maraşlı’, Alina Boz ise ‘Mahur' karakterine hayat veriyor. Peki Maraşlı 3. Bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

MARAŞLI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Maraşlı 3. bölümde Savaş hapisten çıkıyor. Aziz ise kızını kurtarmak için seferber olurken, Mahur Savaş ile karşı karşıya geliyor. Mahur'u korumak için bir dağ evine götüren Maraşlı, gelecek olan saldırılara tek başına direnebilecek mi?

İlk bölümü ile beğeni toplayan dizinin senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün üstleniyor.

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz ‘Maraşlı’, Alina Boz ise ‘Mahur' karakterine hayat veriyor.

Maraşlı’nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar rol alıyor.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Maraşlı, kızını saldırıda bu hale getirenlerin Türel ailesinden biri olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle hem düşmanını bulmak hem de Mahur'u korumak için koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için bir planı vardır.

Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Bir yandan da ailesindeki düşmanı öğrenmek için her türlü yolu dener.

Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlar.

Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.