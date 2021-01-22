22 Ocak 2021 Cuma 21:00 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 21:00

Arka Sokaklar 574. bölümüyle Cuma akşamı Kanal D ekranlarında geldi. İlgiyle takip edilen dizinin yayınlanan son bölümünde yine aksiyon dolu sahneler yer aldı. Arka Sokaklar 574. bölümde; Bahar, Zafer’in evinin uzağında bir mevkii de baygın olarak bulunuyor. Mesut ve Selin hemen olay yerine intikal edip Bahar’ı hastaneye götürürler. Bahar ciddi şekilde darp almış ve baygındır. İşte kaçıranlar için Arka Sokaklar 574. bölüm full izleme linki ve Arka Sokaklar son bölüm özeti.

Arka Sokaklar 574. bölümde Servet Zafer’e son bir iyilik yaparak yurt dışına kaçmasına yardım eder. Ancak ekibimiz son anda Zafer’i bulur. Şimdi Zafer ve Hakan karşı karşıyadır. İşte Arka Sokaklar 574. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 574. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar 574. bölümde; Zafer’in peşine tek başına giden Bahar’dan haber alınamamaktadır. Bu sırada Hüsnü Başkomisere bir telefon gelir.

Herkes aranır. Emniyette gerilim devam etmektedir. Bu sırada Hüsnü Başkomisere bir telefon gelir. Bahar, Zafer’in evinin uzağında bir mevkii de baygın olarak bulunmuştur. Mesut ve Selin hemen olay yerine intikal edip Bahar’ı hastaneye götürürler. Bahar ciddi şekilde darp almış ve baygındır.

Mesut ve Selin hemen olay yerine intikal edip Bahar’ı hastaneye götürürler. Bahar ciddi şekilde darp almış ve baygındır. Selin ambulanstadır. Sağlıkçılardan aldığı ilk bilgilerde hiç iç açıcı değildir.

Bahar’ın durumundan haberdar olan Arif müdür soluğu İstanbul’da alır. Yeğeni Bahar’ın başına gelenlerden Hakan’ı sorumlu tutar. Öfkesine engel olamaz, sert bir çıkış yapar.

Selin’in sırt ağrıları nörinom rahatsızlığı nedeniyle devam etmektedir. Ağrılara dayanamadığı için Dr. Alize’nin verdiği ilaçları uyarılarına rağmen fazla içmektedir. Mesut uyarmaya, yardımcı olmaya çalışsa da, ağrıların dayanılmazlığı sebebiyle ona da çıkışır.

Arka Sokaklar son bölümde; Kaçak durumda olan Zafer “Amca” lakaplı Servet Karaca’ya ulaşmaya çalışmaktadır. Zafer’in tek çıkış yolu Servet amcadır. Servet, Zafer’den pek hoşlanmamaktadır. Zafer’e son bir iyilik yaparak yurt dışına kaçmasına yardım eder. Ancak ekibimiz son anda Zafer’i bulur. Şimdi Zafer ve Hakan karşı karşıyadır.