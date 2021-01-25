Maraşlı 3. bölüm yayınlandı! Maraşlı 3. bölüm full izle!

25 Ocak 2021 Pazartesi 21:00 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 21:00

Maraşlı 3. bölümü Pazartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlandı. Henüz üçüncü bölümü yayınlanan dizi, kısa sürde büyük bir hayran kitlesi edindi. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı 3.bölümde Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı? . Maraşlı 3. bölümü full izlemek isteyenler dizinin yeni bölümüne haberimizden ulaşabilirler.

Maraşlı 3. bölümü ile izleyiciden tam puan aldı. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana beğeniyle izlenen dizinin senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün üstleniyor. Maraşlı 3. bölüm full izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

MARAŞLI 3. BÖLÜM FULL İZLE

Pazartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı 3. bölümde; Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır. Mahur delirecek gibi olur. Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı?

Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir?

Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı'yı dinleyecek mi?

Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır. Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar.

Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Mahur ve ailesi Savaş'ın anlaşma isteğini kabul edecek mi?

Maraşlı, hayatı tehlikede olan Mahur'u korumak için onu ıssız bir dağ evine getirir. Bu durum Türel ailesinde panik yaratır.

Maraşlı, Mahur'u ailesinden bile koruması gerektiğini düşünmektedir. Dağ evinin ziyaretçisi kim olacaktır?

Maraşlı onu korumak için her şeyi yaparken, Mahur da onun gözünde değerinin ne olduğunu sorguluyor.

Maraşlı 3. bölümde Savaş hapisten çıkıyor. Aziz kızını kurtarmak için seferber olurken, Mahur Savaş ile karşı karşıya geliyor. Mahur'u korumak için bir dağ evine götüren Maraşlı, gelecek olan saldırılara tek başına direnebilecek mi?

MARAŞLI ÖNCEKİ BÖLÜMLERDE NE OLDU?

Başarılı oyuncu Burak Deniz'in eski asker 'Maraşlı' karakterine hayat verdiği dizide, güzel oyuncu Alina Boz, fotoğraf sanatçısı 'Mahur' karakterini canlandırıyor.

Senaryosunu Ethem Özışık'ın, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin görkemli kadrosunda; Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor.

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür.

Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır.

Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır.

Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır. Mahur başarılı bir fotoğrafçıdır. Yılın Fotoğrafçısı ödülünün de sahibidir.

Mahur, Maraşlı'nın yakın koruması olmasına ilk zamanlar soğuk yaklaşmaktadır.

Aziz Türel'in tek istediği kızını bu beladan kurtarabilmek... Savaş ise istediğini elde etmek için her yolu dener.

Maraşlı'nın gözünden bile sakındığı Zeliş aylardır tek kelime bile etmiyor.Maraşlı ise kızının bu durumuna çok üzülüyor. Aziz Türel ise kızını korumak için her yolu deniyor.

Maraşlı tüm bu yaşananların arasında bile kızıyla yakından ilgilenir.

Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Onun için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?

Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar.

Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır.

Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır.

Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur.

Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler.

Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.